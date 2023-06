Le Xbox Showcase s'est achevé hier soir et pour beaucoup, Microsoft a tenu ses promesses. Même s'il n'y a pas eu de profusion de gameplay, comme annoncé, le constructeur a enfin donné des nouvelles sur des jeux très attendus. Des productions internes qui étaient restées dans l'ombre depuis plusieurs années maintenant.

Une avalanche de jeux Xbox presque tout le temps

Avec son Xbox Showcase, Microsoft a réussi son pari et a impressionné les joueurs qui attendent avec une très grande impatience Starfield. Le « Skyrim dans l'espace de Bethesda ». Le prochain Forza Motorsport s'est lui aussi illustré avec une date et du gameplay flambant neuf. Une série de jeux qui devraient vous occuper pendant de longues heures pour peu que vous ayez une Series X, Series S ou un PC.

Pour Matt Booty, patron de Xbox Game Studios, le constructeur est « entré dans une nouvelle phase ». Laquelle ? Celle de sortir des jeux qui commencent à dater. Mais pas uniquement. Dans une discussion post-conférence, il a révélé que l'objectif interne était d'avoir « quatre gros jeux par an ». Soit un titre tous les trois mois. Une promesse déjà faite mais qui, normalement, devrait finir par se concrétiser vu les cartouches en stock qui sont pratiquement terminées. À voir si, dans la pratique, ce sera applicable surtout avec les aléas du développement.

Microsoft annonce aussi vouloir prendre des risques et investir dans de nouvelles franchises Xbox. « Nos jeux first-party comptent aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Nous nous sommes engagés à investir dans de nouvelles licences, à prendre des risques, et à créer le line-up de jeux le plus diversifié de toute l'industrie. Des jeux tels que Fable 4, Clockwork Revolution, Senua's Hellblade II et bien d'autres représentent la gamme de jeux Xbox la plus ambitieuse que nous ayons jamais montré » explique Matt Booty.

Nouvelle image de Senua's Saga: Hellblade II.

Des projets pour tous les profils de joueurs

De la course, du space-opera, du RPG, une expérience totalement différente avec Hellblade 2 ou un titre aux visuels aguicheurs, South of Midnight, Xbox veut des projets de toutes les tailles. Ce qui inclut bien entendu la scène indépendante.

« Dans notre showcase d'aujourd'hui, nous avons inclus des jeux [email protected] comme Dungeons of Hinterberg, un jeu créé par un duo mari et femme en Autriche. Grâce à notre soutien, nous permettons aux créateurs de toutes tailles de développer les jeux qu'ils souhaitent. De l'envergure qu'ils souhaitent. Notre programme [email protected] a déjà distribué plus de 5 milliards de dollars à plus de 5 000 créateurs répartis dans plus de 100 pays. Nous avons déjà à aider à financer les projets de 30 développeurs sous-représentés. Et nous sommes en contact avec de 250 supplémentaires ».

L'autre objectif de Microsoft, qui est loin d'être nouveau, est de faire en sorte de pouvoir proposer leurs jeux Xbox « partout ». Pour cela, il y a le Game Pass, le cloud gaming via le GeForce Now et deux consoles différentes. La Series X, qui est équivalente à la PS5 en termes de puissance, et la Series S. Une console plus petite, plus portable, mais aussi moins véloce que sa grande soeur et entièrement tournée vers le dématérialisé. Une offre que Microsoft va pousser avec la sortie d'une nouvelle console superbe.