Début juillet, PlayStation a annoncé à la stupeur générale vouloir mettre fin à la production de disques à partir de janvier 2028. Peu de temps après, Xbox annonçait de son côté la plus violente vague de licenciements de son histoire, voire de celle du jeu vidéo tout court. En parallèle, la branche gaming de Microsoft travaillait selon des bruits de couloir sur la possibilité de convertir des disques au format numérique. Loin d'être la situation idéale pour les collectionneurs amoureux du physique, mais une méthode de conservation malgré tout. Une nouvelle rumeur indique que cela serait bientôt en test pour certains membres de la communauté Xbox.

Une technique de conversion du physique en numérique bientôt en test chez Xbox ?

La technologie de conversion des disques en numérique à l'étude chez la branche gaming de Microsoft porterait le nom de code Positron, et permettrait semble-t-il aux joueurs Xbox One et Series X/S de transformer les données d'un disque en données numériques afin de les stocker sur la console ou un système de stockage externe. Cela permettrait de les utiliser ensuite sur une autre console, voire sur un PC compatible, probablement sous Windows. Cela ne concernerait malheureusement pas la Xbox originale ni la 360. Pour l'heure, on a entendu dire que seuls les employés du groupe avaient accès à cette dernière.

Brad Rossetti, qui chapeaute le programme Insiders de Xbox, a récemment publié sur X.com un message annonçant que : « Insiders sur consoles, comme vous l'avez vu nous avons suspendu les tests afin de nous préparer pour la semaine prochaine. Merci pour votre patience ! L'attente en vaudra la chandelle, je vous le promets ». Ce à quoi Jez Corden chez Windows Central a ajouté : « Positron arrive », laissant donc entendre que les membres Insiders Xbox pourront bientôt tester cette fameuse technologie de conversion.

Une réponse adéquate à la mise à mort controversée de PlayStation contre le physique ?

Outre le fait que PlayStation veut mettre fin au support des disques à partir de 2028, laissant entendre que la PS6 ne disposerait pas de lecteur sur son modèle de base, voire pas du tout, le cas de la console nouvelle génération à venir de Xbox, Project Helix, reste encore flou. Si toutefois elle devait bien faire également abstraction d'un lecteur et que la firme décide également d'abandonner les disques, cette technologie de conversion permettrait a minima de conserver les jeux Xbox One et Series pour les réutiliser sur leur petite sœur.

Ceci étant dit, la technologie Positron aurait encore quelques limites et conditions pour que la conversion des disques Xbox One et Series vers un format numérique se fasse. Si les Insiders auront bientôt accès à cette technologie, nous pourrions cependant avoir de plus amples détails et une meilleure idée de son fonctionnement. Rumeur oblige, il faudra cependant attendre une confirmation officielle pour en avoir le cœur net.

Source : X.com