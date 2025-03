À l'instar de la PS6, la prochaine machine des écuries Xbox continue de faire grandement parler d'elle. Aux dernières rumeurs, celle-ci pourrait sortir avant celle de Sony, mais pourrait prendre une forme très différente d'une traditionnelle console de salon. Des bruits de couloir qui trouvent de nouveaux échos du côté de l'insider Jez Corden (Windows Central) dans son dernier podcast.

Une prochaine Xbox qui va ouvrir de nouvelles fenêtres sur le marché des consoles ?

Depuis la Xbox One, Microsoft a eu bien du mal à reconquérir le marché des consoles de salon. Les Series X et S n'ont hélas pas inversé la tendance face à la PS5, tandis que la Nintendo Switch continue de régner sur son propre marché, probablement bientôt suivi par la très attendue Nintendo Switch 2. Alors que la prochaine génération de consoles se rapproche à grands pas, il semblerait que la branche gaming de Microsoft ne revienne pas sur le traditionnel marché des consoles de salon, mais propose un changement radical collant davantage avec ses racines.

Cette fameuse Xbox Prime prendrait en effet plutôt la forme d'un PC pouvant être connecté à un téléviseur, le tout engoncé dans une coque s'apparentant à une console. C'est en tout cas ce qu'a avancé le généralement bien informé Jez Corden dans son dernier podcast, en s'intéressant en premier lieu au prochain Call of Duty à venir. Celui-ci devrait être le fer-de-lance de la prochaine machine de Microsoft, mais avec un twist. « Les développeurs vont créer le jeu pour un PC Windows de manière à ce qu'ils en connaissent exactement les specs, afin de l'optimiser exactement pour ça ».

Une toute nouvelle machine qui arrivera plus tard que prévu ?

La prochaine Xbox devrait ainsi se rapprocher d'un mini-PC Windows, avec d'un côté les fonctionnalités d'une telle machine, et de l'autre un fonctionnement similaire à celui d'une console. Il serait alors question d'un moyen de passer du mode « bureau » au mode « jeu » via une commande ou la pression d'un bouton. Cela rejoindrait en tout cas la politique de Microsoft selon laquelle « tout est une Xbox ». En plus de cela, Jez Corden avance que cette nouvelle machine devrait finalement sortir courant 2027, et non 2026 comme précédemment pressenti.

Ainsi, toujours selon Jez Corden, le prochain Call of Duty, qui doit marquer l'avènement de la future machine de Xbox, ne sortirait également pas avant 2027. Naturellement, il convient de prendre ces déclarations avec de prudentes pincettes, malgré la fiabilité maintes fois confirmée de l'insider, en attendant des informations plus officielles de la part de Microsoft.

Source : Jez Corden sur YouTube