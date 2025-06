En plus d'une ROG Ally aux couleurs de la marque à venir en fin d'année, et à l'instar de Sony avec la PS6, Xbox planche activement sur la console next-gen qui succèdera aux Series X|S. Pour sa conception, Microsoft a annoncé un partenariat pluriannuel avec le constructeur AMD. Cette future machine mettra à profit la puissance de l'IA, tout en maintenant une rétrocompatibilité avec les précédentes générations de consoles. Autre élément notable de ce futur système : une fonctionnalité qui la rapproche grandement d'un PC.

Une prochaine Xbox qui va davantage concurrencer le PC que la PS6 ?

Cela fait plusieurs générations qe la branche gaming de Microsoft peine à concurrencer Sony sur le marché des consoles de salon. À tel point que, depuis un certain temps, elle joue plus le rôle d'éditeur que de constructeur, en portant des exclusivités Xbox vers la PS5, et probablement à terme la Nintendo Switch 2. Ainsi, la prochaine console de la marque au X pourrait essayer de s'attaquer à un autre marché que celui de la PS6 : le PC.

Dans la vidéo d'annonce de son partenariat avec AMD ci-dessous, Sarah Bond, présidente de la branche gaming de Microsoft, s'est en effet fendue d'une déclaration particulièrement parlante en ce sens. « Tout ceci a pour but de construire une plateforme de jeu qui vous accompagne partout, afin que vous puissiez jouer à vos jeux où que vous soyez. Nous souhaitons vous livrer une expérience Xbox qui n'est pas confinée à une seule boutique ou à un seul appareil ». Ainsi, comme la Xbox ROG Ally, la console next-gen du groupe devrait intégrer de nombreuses boutiques comme Steam, l'Epic Games Store, GOG, Ubisoft Connect, et bien d'autres. Cela trouve également un écho dans la campagne marketing de Microsoft selon laquelle « Ceci est une Xbox » en parlant d'une console, mais aussi d'un téléviseur ou d'une tablette.

Sur le papier, la console next-gen de Microsoft pourrait donc offrir autant de liberté qu'un PC, afin d'harmoniser tout son écosystème, et potentiellement permettre d'accéder aux jeux PlayStation via leurs portages Steam. À noter toutefois que Sony aurait la possibilité de bloquer l'apparition de ces derniers sur d'autres plateformes. Quoi qu'il en soit, la prochaine Xbox devrait marquer un tournant pour l'aspect hardware de la branche gaming de Microsoft.

Source : Xbox