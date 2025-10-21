Après des rumeurs peu rassurantes sur un possible abandon du hardware chez Xbox, voici des nouvelles plus encourageantes pour la prochaine génération de consoles.

L’avenir du hardware Xbox se précise. Sarah Bond, présidente de la division Xbox chez Microsoft, a confirmé que les consoles de nouvelle génération sont déjà en cours de développement. De quoi rassurer les fans qui craignaient que la marque se concentre uniquement sur le cloud et les services. De quoi rassurer après les dernières rumeurs qui laissaient entendre une fin progressive du hardware chez Microsoft.

Xbox prépare déjà sa prochaine génération de console

Dans une récente interview accordée à Variety, Sarah Bond a révélé que les prototypes des futures Xbox étaient déjà sur la table. Les équipes travaillent actuellement sur le design et les composants techniques de ces nouvelles machines, qui succéderont aux Series X et S. Sans dévoiler de date ni de détails concrets, la présidente évoque une étape avancée de réflexion, avec un accent mis sur la recherche et le prototypage.

Cette confirmation tombe à point nommé, avec la multiplication des initiatives de Microsoft, entre Xbox sur PC, sur mobile et désormais sur le marché des consoles portables via le ROG Xbox Ally X développé avec ASUS, certains joueurs se demandaient si la firme comptait encore produire ses propres consoles de salon. La réponse est claire : oui.

Une vision plus ouverte, mais toujours centrée sur le jeu

Sarah Bond insiste sur un message fort, Xbox veut offrir plus de choix aux joueurs.

Le partenariat avec AMD serait au cœur de la conception du futur hardware, tandis que la marque continue de miser sur la compatibilité étendue entre générations et sur l’optimisation de ses jeux, qu’ils soient joués sur une machine portable, une voiture connectée ou une console traditionnelle.

Selon Bond, la philosophie est simple, « Nous innovons quand les joueurs et les créateurs le demandent ».

Une approche qui colle à la stratégie actuelle de Microsoft, très axée sur l’écoute de sa communauté et l’adaptation aux nouveaux usages. Le succès du ROG Ally X, conçu comme une console hybride compatible Xbox, illustre bien cette volonté d’élargir l’écosystème sans renier l’identité matérielle de la marque.

Au-delà des services comme le Xbox Game Pass ou du jeu en cloud, la firme de Redmond continue donc d’investir dans du matériel physique, confirmant une volonté d’équilibre entre puissance locale et accessibilité multiplateforme.

L’objectif semble double, proposer une expérience haut de gamme pour les joueurs exigeants, tout en favorisant l’interopérabilité entre supports, qu’il s’agisse de la future console de salon, d’un PC ou d’un appareil portable.

La présidente de Xbox promet également de nouvelles optimisations pour les appareils mobiles et portables, un élargissement du programme de compatibilité et davantage d’options pour les utilisateurs. En clair, l’écosystème Xbox va continuer à se diversifier tout en restant cohérent.

Un futur plein d’ambitions

Cette annonce confirme que Microsoft ne compte pas se retirer du marché des consoles, malgré sa politique multiplateforme. Les successeurs des Series X et S devraient donc poursuivre la philosophie amorcée depuis 2020, plus de puissance, plus de flexibilité, et une intégration toujours plus fluide avec le reste de l’univers Xbox.

Source : Variety