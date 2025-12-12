Les Game Awards ont marqué la fin d’une première vague d’annonces, mais tout n’a clairement pas encore été dévoilé. Xbox prépare du très lourd pour la suite.

Au-delà des Game Awards qui viennent de se conclure et qui ont permis de découvrir de nombreux jeux, on sait qu’un certain nombre d’annonces attendent encore le début de l’année 2026 pour se montrer. Et justement, une conférence Xbox sera en partie là pour ça.

Une conférence Xbox énorme à venir

Xbox prépare un début d’année particulièrement chargé. Lors d’une récente prise de parole, les équipes de Microsoft ont confirmé que le prochain Xbox Developer Direct, attendu en janvier 2026, s’annonce exceptionnel. Un événement d’autant plus attendu que la marque semble entrer dans une phase charnière, avec de nombreux jeux en approche et plusieurs anniversaires symboliques à célébrer.

C’est Matt Booty, patron de Xbox Game Studios, qui a donné le ton. Selon lui, la situation est presque paradoxale : Xbox aurait tout simplement trop de jeux en préparation pour pouvoir tous les montrer lors d’un seul Developer Direct. Une déclaration qui en dit long sur l’état actuel du catalogue à venir.

Le principe du Developer Direct reste le même. Mettre en avant des jeux concrets, proches de leur sortie, avec des séquences de gameplay et des explications directement fournies par les équipes de développement. Mais cette fois, Microsoft devra faire des choix, certains projets étant volontairement mis de côté pour de futures communications.

Playground Games déjà confirmé

Un premier studio est d’ores et déjà assuré d’être présent : Playground Games. Sans surprise, cela relance immédiatement les spéculations autour de Fable, très attendu depuis son annonce. Même si rien n’a été officiellement confirmé sur le contenu exact de la présentation, la présence du studio britannique laisse espérer de nouvelles informations substantielles. Et Playground ne devrait pas être seul. Xbox évoque plusieurs productions majeures prévues pour 2026, dont certaines n’ont pas encore été pleinement dévoilées.

Au-delà des jeux, 2026 sera une année hautement symbolique pour Microsoft. Xbox fêtera ses 25 ans, tandis que plusieurs studios emblématiques du groupe atteindront des jalons importants. Bethesda célébrera ses 40 ans, Blizzard ses 35 ans, et la licence Diablo soufflera ses 30 bougies.

Source : Variety