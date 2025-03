Les rumeurs autour d'une console portable Xbox ne datent pas d'hier, mais se sont vérifiées tout récemment avec notamment un rapport de Jez Corden chez Windows Central. L'appareil portant le nom de code « Kennan » serait ainsi l'occasion pour Microsoft sur le marché des consoles hybrides comme la Nintendo Switch 2 pour certains, ou les équivalents du Steam Deck ou de l'ASUS ROG Ally pour d'autres. À savoir en l'occurrence une console portable fonctionnant essentiellement comme un PC sous Windows. Jez Corden nous revient avec de plus amples détails à son sujet, qui pourraient autant emballer son public que le refroidir.

L'hybride PC/console portable de Xbox se précise encore, avec un gros hic

Alors que l'ASUS ROG Ally X est aujourd'hui considérée comme le meilleur hybride PC/console portable actuellement sur le marché, au grand dam du très populaire Steam Deck de Valve c'est au constructeur taïwanais que Xbox a confié la mission de concevoir le fameux projet Kennan. Il serait donc question d'une machine au design similaire, mais avec un twist tant visuel que sous le capot forcément en lien avec la branche gaming de Microsoft. Selon Jez Corden, l'appareil devrait donc afficher le X caractéristique de la marque, ainsi que d'autres rappels similaires en terme de design.

Comme les autres consoles similaires d'ASUS, Kennan devrait également embarquer un système d'exploitation Windows adapté à un tel format. Par essence, il s'agirait donc avant tout d'un « PC Windows » au format console portable. Attention toutefois : si l'on en croit Jez Corden, il ne serait ainsi pas question de pouvoir faire tourner les jeux détenus sur Xbox One et Series sur la machine. Seuls les titres estampillés Xbox Play Anywhere, comprenant donc le Cloud Gaming de Microsoft, seraient compatibles. Qui dit Windows dit cependant aussi que Kennan devrait être en mesure de faire tourner d'autres launchers comme Steam, l'Epic Games Store, GOG, Battle.Net et consorts.

© ASUS

Une fiche technique et une date de sortie encore assez nébuleux

Mais quid de la fiche technique de Kennan ? D'après Jez Corden, il ne serait pas question d'y retrouver la toute-puissance de l'ASUS ROG Ally X, mais plutôt quelque chose se rapprochant de la Legion Go S, tant niveau performances que prix (soit autour de 600 euros). Contrairement à cette dernière, la console de Xbox devrait cependant se montrer mieux optimisée en terme de consommation d'énergie. Enfin, Jez Corden se fend d'une estimation quant aux dates d'annonce et de sortie de la bête. Selon lui, Kennan devrait être présentée fin mai ou début juin.

Soit pendant le Microsoft Build, ou le Summer Game Fest 2025. Une période en tout cas propice à l'annonce de nouveau hardware vidéoludique. La nouvelle console de Xbox devrait alors en profiter pour préciser sa date de sortie, qui pourrait se fixer à la fin de l'année. Naturellement, et comme le précise Jez Corden lui-même, il convient de prendre ces éléments avec de très prudentes pincettes en attendant justement des informations plus officielles de la part de Xbox.

© Microsoft

Source : Windows Central