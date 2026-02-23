Après les changements récents majeurs qui ont fait l'effet d'un séisme au sein de Xbox, les nouvelles personnes à la tête du groupe répondent cash aux plus grandes inquiétudes des joueurs.

Xbox a tout fraîchement connu des changements drastiques qui ont fait l'effet d'un séisme pour la branche gaming de Microsoft et sa communauté. Nous apprenions en effet le départ de Phil Spencer en tant que président du groupe après près de 40 ans de service au sein du géant américain, mais aussi de sa partenaire Sarah Bond. En lieu et place de ces deux personnalités fortes de la marque au X, on va désormais retrouver respectivement Asha Sharma, anciennement directrice chez Microsoft AI, et Matt Booty, qui a de son côté pris du galon dans l'organigramme. Tout cela a naturellement fait office de signal d'alarme pour beaucoup, et les principaux intéressés ont souhaité s'exprimer pour tenter de rassurer les troupes.

De nouveaux visages à la tête de Xbox... pour le meilleur ?

Même si la direction de Xbox par Phil Spencer et Sarah Bond n'a pas fait l'unanimité au fil des années, c'est définitivement une page majeure de l'histoire du groupe qui se tourne. Doit-on s'inquiéter de la nouvelle direction de la branche gaming de la firme de Redmond avec Asha Sharma, anciennement directrice de Microsoft AI, et Matt Booty ? Beaucoup de membres de la communauté semblent le penser.

Asha Sharma a toutefois voulu rassurer les troupes concernant un élément central des inquiétudes des fans : la possible incursion à toutes les sauces de l'IA dans le futur de Xbox. Après sa prise de poste, la nouvelle directrice du groupe a toutefois indiqué qu'elle n'a « aucune tolérance pour la mauvaise IA. Nous n'allons pas chasser l'efficacité court-termiste ou inonder l'écosystème avec de l'IA sans âme. Les jeux vidéo sont et resteront de l'art créé par des humains et les technologies les plus innovantes. Je veux retourner à l'esprit renégat qui a donné naissance à Xbox, mais cela va demander du temps et beaucoup de travail ».

Dans un second temps, qui dit changement de direction implique souvent d'autres restructurations en profondeur, ce qui peut malheureusement prendre la forme de licenciements dans certains cas. À ce propos, c'est Matt Booty qui a répondu aux inquiétudes de la communauté à cet égard concernant Xbox. « Nous allons continuer de supporter nos équipes et créer un climat propice pour qu'ils travaillent au mieux. Nous ne prévoyons pas de changements organisationnels au sein de nos studios ».

Reste maintenant à voir si Asha Sharma et Matt Booty disent vrai. Hélas, l'histoire récente de Xbox n'est pas exempte d'exemples de promesses non tenues ou de déclarations en contradiction totale avec la réalité des faits. L'avenir nous dira donc ce qu'il en est suite à ce changement majeur de direction au sein d'un des plus gros acteurs de l'industrie du jeu vidéo.

© Microsoft

Source : Microsoft Blog