Fini la galère sur le hardware Xbox ? Microsoft planche sur un nouvel outil d'assistance IA qui pourrait révolutionner la pratique des jeux vidéo, mais pas forcément de la meilleure manière.

Microsoft continue d'avancer vers l'avenir avec un nouveau brevet qui interroge. Le futur de Xbox semble vraiment s'inscrire sous le signe de l'intelligence artificielle (IA). Une fois de plus, le géant américain s'intéresse à des solutions d'assistance. Sauf que, plus ça va, plus elles paraissent prendre le pas sur la place du joueur. Certes, ça devrait nous faciliter la vie en jeu. Mais peut-être un peu trop ?

Les futurs jeux Xbox trop faciles à cause de l'IA ?

Si la difficulté faisait partie intégrante de l'expérience vidéoludique il y a encore une vingtaine d'années, l'évolution des technologies, l'expansion du marché et l'évolution des attentes des joueuses et des joueurs ont poussé à repenser la notion de challenge. Certains titres en font leur essence, les Souls-like et roguelike en tête. À l'inverse, d'autres, les cozy games, sont pensés pour vous détendre sans tension. Mais Xbox pourrait bientôt faire une nouvelle fois bouger les frontières.

Microsoft montre encore une fois qu'il s'est emparé des dernières avancées en matière d'IA et qu'elle s'inscrive pleinement dans l'expérience de jeu sur Xbox. C'est en tout cas ce que laisse entendre des brevets publiés le 12 février 2026. Ceux-ci concernent la « gestion de sessions d'aide pour les jeux vidéo ». Il s'agit d'un système en train d'être conçu pour générer une assistance in-game adaptée aux problèmes du jouant.

Dans la pratique, cette hypothétique IA Xbox repèrerait où nous rencontrerions de la frustration durant une partie. Elle analyserait l'objectif du jeu et la source de notre blocage afin de nous proposer un coup de main. En acceptant, l'outil générerait alors une « session d'aide » dans laquelle un avatar spécial résoudrait le problème sous nos yeux, tout en nous donnant des explications sur la manière dont il procède.



© Microsoft Technology Licensing, LLC.

Une révolution en marche avec l'IA ?

L'assistance dans les jeux vidéo existe évidemment déjà. Bon nombre de jeux proposent depuis longtemps d'adapter le niveau de difficulté avant de lancer une partie, voire en cours de route. Des indications peuvent également être données pendant le jeu, soit automatiquement — on se rappelle les interventions non-sollicitées dans Horizon Forbidden West et God of War Ragnarök qui avaient tant fait réagir —, soit en acceptant une indication visuelle à l'écran, comme un mouvement de caméra dans The Last of Us par exemple. Mais là, c'est une autre étape que cherche à franchir Microsoft et Xbox.

Alors que toutes ces solutions étaient jusqu'à présent conçues par l'intelligence humaine, donc le fruit du code, de l'UI et des artistes. On pouvait même déjà trouver des exemples de niveaux réalisés par un PNJ à notre place, comme dans le remaster Switch de Donkey Kong Country Returns. Mais avec ces brevets Xbox, il s'agirait de voir une assistance complète être générée pour s'adapter directement à nos besoins. Microsoft avait déjà pensé aux chats avec Copilot. Mais le géant américain fait tout pour aller encore plus loin pour révolutionner l'assistance, quitte à rendre nos parties “trop” faciles grâce à l'IA.