Le Xbox & Bethesda Games Showcase se met en place en coulisses, mais des bruits de couloir font déjà surface. Si le line-up d'annonces est encore très flou, deux exclus Xbox Series et PC seraient déjà privées de l'événement. Les voici.

Malgré ses nombreuses sources, le journaliste Jeff Grubb n'est pas parvenu à savoir ce que le Xbox & Bethesda Games Showcase allait nous réserver ce dimanche 12 juin à 19h. Enfin presque.

Comme remarqué sur les forums de ResetERA, Jeff Grubb a au moins une certitude : le reboot de Fable comme Perfect Dark ne seraient pas de la conférence Summer Game Fest 2022 de Microsoft. Voici sa déclaration complète extraite de la dernière émission Grubbsnax.

Aucun de ces deux jeux ne sont prêts à être montrés, ils ont besoin de plus de temps. Ils auraient pu préparer des assets. Ils auraient pu dévoiler du gameplay pour les deux jeux mais Xbox a tellement d'autres choses à montrer et à sortir qu'il semble qu'ils vont laisser de côté ces deux jeux en faveur d'autres, et qu'ils reviendront l'année prochaine avec Fable et Perfect Dark.