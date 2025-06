Il y a quelques semaines, Microsoft a confirmé une augmentation de prix de ses produits Xbox. Ainsi les Series X|S sont passées respectivement de 299,99€ à 349,99€ et de 549,99€ à 599,99€ pour les modèles de base. En termes d'accessoires, et plus particulièrement les manettes, les tarifs oscillent entre 64,99€ et 199,99€ aujourd'hui. À l'époque, WindowsCentral avait également rapporté que la firme de Redmond allait revoir sa grille tarifaire pour ses jeux au cas par cas. Le couperet est tombé pour l'un des futurs titres Xbox Game Studios.

L'augmentation de prix des jeux Xbox confirmé sur un territoire

Sans être transcendante, la faute à des grands absents, la conférence Xbox Games Showcase 2025 a eu son lot de surprises et a laissé une bonne impression générale. Il y a eu entre autres les annonces de FF7 Remake et de FF16 sur Xbox Series X|S, Call of Duty Black Ops 7, de la console ROG Xbox Ally ou encore de Persona 4 Remake. La liste est longue mais vous pouvez consulter notre article dédié pour un résumé complet et regarder les trailers diffusés au cours de la soirée. Durant cette présentation, Microsoft a aussi axé sa communication sur l'un de ses prochains jeux développés par l'un de ses studios : The Outer Worlds 2.

Un soft conçu par Obsidian Entertainment (Avowed) qui a intégré la famille Xbox Game Studios en 2018. Et il y a une mauvaise pour certains joueurs puisque ce jeu attendu voit son prix augmenter mais pas partout. En effet, comme on peut le voir sur le store US de Microsoft, The Outer Worlds 2 dans son édition Standard est disponible en précommande à 79,99$ contre 69,99$ pour Doom The Dark Ages par exemple. Il ne s'agit pas d'une erreur puisque ce tarif a aussi été répercuté sur les autres boutiques comme Steam et le PlayStation Store.

The Outer Worlds 2 est donc le premier jeu Xbox à subir cette hausse. Faut-il s'attendre à ce que les prix des jeux grimpent en France ? Pour le moment, The Outer Worlds 2 est à 79,99€. C'est également le tarif des productions PS5. Mais après la décision de Nintendo de passer certains de ses softs Switch 2 à 89,99€, comme Mario Kart World, certains redoutent que Microsoft et PlayStation finissent par franchir un cap.

Crédits : Microsoft Store US.

Source : XboxStoreUS.