Avec la situation politique et économique actuelle, ce n’était qu’une question de temps. Alors que le prix des jeux Nintendo Switch 2 fait encore couler beaucoup d’encre, Sony s’était dit contraint d’augmenter les tarifs de certains de ses modèles de la PS5 dans ses territoires clés. Il fallait s’en douter, Xbox ne pouvait y échapper bien longtemps. Microsoft vient de confirmer une hausse des prix des Series X, des accessoires… et prochainement des jeux.

Les consoles et les jeux Xbox voient leur tarifs grimper

Pendant que la plupart d’entre nous profitions tranquillement de notre jour férié et du beau temps, un utilisateur à l'œil de lynx de ResetEra avait débusqué une augmentation de prix soudaine de 50€ des différents modèles de la Xbox Series chez Micromania. Il n’aura fallu que quelques heures à Microsoft pour confirmer une hausse des tarifs globale, qui impacte le monde entier, dont l’Europe. Tous les produits de la marque verte seront ainsi touchés, sans exception, l’augmentation des prix (pouvant grimper à plus de 15% selon les produits) étant désormais effective pour toutes les consoles et les accessoires. Pour vous donner un ordre d'idée, une Xbox Series S coutera maintenant autant qu'une PS5 Digitale et une Series X à 2To est plus chère qu'une PS5 Pro.

Avec ces nouveaux tarifs, les Xbox Series ont ainsi vu leurs prix grimper de 20% depuis leur lancement compliqué en novembre 2020. Voici l’ensemble des nouveaux tarifs Xbox pour la France et le reste de l’Europe :

Series S 512 : 349.99€ (299,99€ avant)

: 349.99€ (299,99€ avant) Xbox Series S 1TB : 399.99€ (349,99€ auparavant)

: 399.99€ (349,99€ auparavant) Series X Digital Edition : 549.99€ (499,99€ avant)

: 549.99€ (499,99€ avant) Xbox Series X : 599.99€ (549,99€ avant)

: 599.99€ (549,99€ avant) Series X 2TB Galaxy Black : 699.99€ (649,99€ avant)

: 699.99€ (649,99€ avant) Manettes sans fil Xbox (Principale) : 64.99€ (59,99€ auparavant)

: 64.99€ (59,99€ auparavant) Manettes sans fil (Colorées) : 69.99€

: 69.99€ Xbox : Manettes éditions spéciales : 79.99€

: 79.99€ Manettes éditions limitées : 89.99€

: 89.99€ Manette Elite Series 2 (Core) : 149.99€ (129,99€ avant)

: 149.99€ (129,99€ avant) Elite Series 2 (Full) : 199.99€ (179,99€ auparavant)

Les jeux passeront à 90€ prochainement

Les jeux Xbox verront également leurs tarifs grimper à 89,99€ plus tard dans l’année, au moment des fêtes de fin d'année. Selon les sources de WindowsCentral, plusieurs de membres de Microsoft ont confirmé que le prix des jeux serait toujours ajusté en fonction de leur échelle. Les productions AAA comme Call of Duty devraient alors être plafonnées à 89,99€ quand celles plus modestes devraient osciller entre 50 et 60€. Le Games Pass est pour l'instant épargné par cette nouvelle politique tarifaire.

Source: WindowsCentral