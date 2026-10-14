Si Xbox ne cache pas sa volonté de miser sur ses plus grandes franchises à l’avenir, Asha Sharma ne compte toutefois pas tourner le dos aux nouvelles licences pour autant.

Du côté de la firme de Redmond, les dernières actualités n’auront pas vraiment été très glorieuses ces derniers mois. Nouveaux licenciements à la pelle, séparations avec plusieurs studios, projets en difficulté… La restructuration entamée par Asha Sharma aura fait de sacrés dégâts. Mais la nouvelle boss de Xbox le promet, il s’agit d’un mal nécessaire pour pouvoir ramener la marque au top de sa forme, et en faire l’un des pionniers du divertissement dans les années à venir. Et pour ce faire, celle-ci n’entend pas laisser Xbox se reposer sur ses lauriers en termes de franchises.

De nouvelles licences en approche chez Xbox ?

En effet, ce n’est désormais plus un secret, la firme entend plus que jamais remettre en avant ses licences phares à l’avenir pour pouvoir partir à la reconquête de son public. Cela passera notamment par des jeux comme Halo, désormais confiés aux équipes d’Activision, mais aussi Gears of War, qui vient d’ailleurs tout juste d’accueillir l’excellent Gears of War E-Day en exclusivité sur Xbox Series et PC. Et c’est sans oublier non plus Call of Duty, World of Warcraft, Fallout, The Elder Scrolls, Forza Horizon ou encore Fable, dont le retour est très attendu.

Pour autant, tenez-vous en pour prévenus : cela ne veut pas dire non plus que Xbox ne comptera que sur ses plus grands succès du passé pour rayonner à l’avenir. Bien au contraire. Malgré le récent divorce avec des studios comme Double Fine et Compulsion Games, porteurs de nouvelles licences, Sharma n'a absolument pas l'intention de tirer un trait sur l’innovation. « On ne survivra pas si on se raccroche seulement au passé », a-t-elle déclaré sans détour lors d’une réunion dont Windows Central a pu obtenir la retranscription.

« Nous devons trouver de nouvelles voies et faire preuve de courage pour innover en matière de propriétés intellectuelles afin d’atteindre de nouveaux publics ». Et cela devrait donc passer par « la création de nouvelles licences durables » pour Xbox, qui viendront se greffer à ses « franchises les plus solides » pour lesquelles elle n’espère ni plus ni moins que des « excellents jeux […] générant des milliards de dollars ». Quitte, pour ce faire, à continuer la restructuration de ses activités en interne comme cela a pu être annoncé très récemment.

Une restructuration encore loin d’être finie

Car Halo n’est pas la seule franchise de Xbox à avoir connu un bouleversement majeur. Obsidian Entertainment, passé sous l’égide de Bethesda, va désormais contribuer à étendre l’univers de Fallout tandis que Sea of Thieves, jeu service à succès de Rare, est également passé entre les mains d’Activision entre-temps. Reste maintenant à découvrir ce qu’il adviendra de Ninja Theory, pour l’heure en très mauvaise posture, mais aussi pour Arkane Lyon, dont le destin est toujours au cœur d’intenses discussions chez Xbox pour le moment.

Source : Windows Central