Encore un coup dur du côté des futurs projets en production chez Xbox. Le couperet vient de tomber pour un nouveau jeu qui était un peu oublié depuis son annonce.

Tout n'est pas au beau fixe en ce moment chez Xbox. Malgré des chiffres qui ont de quoi faire sourire même les plus gros actionnaires, les licenciements vont toujours bon train et ce n'est pas le seul regret à avoir. Une fois de plus, nous allons devoir faire une croix sur un jeu prometteur. Le nom ne vous rappellera peut-être pas grand-chose tant il s'est fait discret, mais il représentait plusieurs années de travail.

Un jeu Xbox oublié de tous, mais il avait du potentiel

Les Xbox Showcase sont l'occasion parfaite pour faire de grosses annonces. C'est lors d'une des éditions de 2021 qu'Avalanche Studios — à ne pas confondre avec Avalanche Software (Hogwarts Legacy) — a décidé de présenter son futur bébé : un jeu coopératif en monde ouvert intitulé Contraband.

Le studio à qui nous devons la saga Just Cause et les theHunter revenait alors sur le devant de la scène avec un projet inédit et ambitieux. Contraband promettait une immersion dans le monde fictif de Bayan, aux inspirations fortement hispaniques, pour vivre des aventures au cœur des réseaux contrebandiers des années 1970. Le hic, c'est que pour un projet qui se voulait communautaire, le jeu est resté très silencieux depuis 2021, et nous comprenons aujourd'hui pourquoi.

Le studio confirme la mauvaise nouvelle pour Contraband

Cela faisait déjà un moment que le développement de la future exclusivité Xbox rencontrait des complications. Puis, un coup de tonnerre a résonné hier sur la toile. Plusieurs journalistes ont rapporté une rumeur qui, finalement, n'a rien de très surprenant compte tenu de ce que nous savions déjà. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Avalanche Studios prenne officiellement la parole pour annoncer l'arrêt de la production de Contraband :

Le développement concret est à présent stoppé, tandis que nous envisageons le futur du projet.

© Avalanche Studios.

Le mot « annulation » n'est pas écrit noir sur blanc, mais il ne fait aucun doute que c'est bien le cas. Désormais, Avalanche Studios va devoir trouver comment ne pas perdre tout le travail accumulé sur les quatre ans de développement de Contraband. Cette décision semble en plus s'inscrire dans une dynamique plus globale de coupe dans les projets de la part de Xbox, dont on vient d'apprendre qu'il a stoppé le développement de deux autres jeux. Il paraît compliqué de préparer sereinement ses projets sous l'égide du X vert ces derniers temps.