Alors que le Xbox Direct était centré sur quatre gros jeux à venir en étroite collaboration avec la branche gaming de Microsoft, cette nouvelle conférence prendra plutôt la forme d'un festival d'annonces. Qui dit jeux indé dit en effet que la marque au X va en effet nous présenter sa nouvelle édition du fameux programme ID@Xbox. Voici ce qu'on en sait pour l'instant.

Un nouveau festival de jeux indé mis en avant par Xbox

Cela fait maintenant plus de dix ans que le programme ID@Xbox existe. L'idée de celui-ci est pour Xbox de faire de la curation des jeux indépendants disposant d'un potentiel certain, et de le fournir les outils nécessaires à leurs créateurs ou studios pour mettre à bien leurs projets. Ceux-ci sont de plus mis en avant par la marque, notamment à travers des conférences. C'est encore bien le cas en 2025, comme annoncé tout récemment par la branche gaming de Microsoft.

En partenariat avec IGN FanFest, une nouvelle édition de la conférence ID@Xbox se tiendra donc le 24 février, à 19 heures (heure de Paris). Celle-ci sera, comme à l'accoutumée, le théâtre d'annonces, de trailers, de gameplay et de présentations des jeux indé de demain soutenus par Xbox. Le tout sera retransmis en direct, mais sur les canaux d'IGN tels que ses chaînes YouTube et Twitch, et non ceux du géant américain.

Si la future conférence Xbox garde encore un peu de mystère concernant les jeux indépendants présentés, on a cependant une petite idée de ses invités. Nous pourrons en effet compter sur des éditeurs ou studios assez connus, comme 11 bit studios, Curve Games, Daedalic Entertainment, DON'T NOD, Raw Fury, Team17 ou encore Playstack (qui devrait nous parler de la prochaine grosse collaboration en lien avec Balatro). Rendez-vous donc le 24 février pour découvrir tout cela.

Source : Xbox sur X.com