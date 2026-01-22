Ce soir, Xbox donnait sa première conférence de l’année avec le Developer_Direct, dont l’objectif était de nous présenter certains des titres les plus attendus des prochains. Au programme de celle-ci, notamment : Fable, bien sûr, mais aussi Forza Horizon 6 et Beast of Reincarnation, le prochain jeu des développeurs de Pokémon. Mais il y en a eu un autre. Oui, comme l’avaient révélé certaines rumeurs, un quatrième jeu mystère est venu enrichir la conférence, et il s’agissait d’une nouvelle production signée Double Fine.

Xbox et Double Fine annoncent Kiln, un nouveau jeu très surprenant

Après l’incroyable Psychonauts 2 en 2021, et l’onirique Keeper en 2025, le studio de Tim Schafer a en effet profité du Xbox Developer_Direct pour annoncer son prochain jeu, sobrement baptisé Kiln. Et comme d’habitude avec Double Fine, on peut alors dire qu’il s’agit d’un titre au concept pour le moins... inattendu. Décrit comme un « brawler multijoueur en ligne de poterie », il encourage les joueurs à créer avec les autres avant d’utiliser leurs œuvres pour se faire la guerre.

« Chez Double Fine, on aime explorer des idées nouvelles et originales » explique alors Schafer pour défendre le concept. Car si le studio est habitué aux expériences solo, il souhaitait cette fois-ci s’essayer à une tout autre chose, en s’orientant ainsi vers un titre multijoueur « au gameplay déjanté ». C’est pourquoi tout le concept de Kiln repose sur le fait d’incarner un esprit capable de manipuler l’argile, une faculté grâce à laquelle il est possible de se confectionner un corps avant de partir sur le terrain pour affronter les autres joueurs.

Pensé pour être accessible à tous, Kiln nous proposera alors de nombreux outils à cet effet, de sorte à permettre à tout un chacun de se créer un combattant d’argile aux capacités exceptionnelles. Des capacités qu’il faudra ensuite mettre à profit dans des combats en 4v4, où l’objectif sera d’éteindre le four de l’équipe adverse en transportant de l’eau. Oui, on vous avait prévenus : le concept du nouveau jeu de Double Fine est inattendu. Et ce sera à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC dès le printemps 2026, après une bêta fermée à venir prochainement.

Source : Double Fine