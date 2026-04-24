C’était il y a déjà deux mois. Le 20 février 2026, Microsoft annonçait le départ de Phil Spencer et Sarah Bond, remplacés à la tête de Xbox par Asha Sharma et Matt Booty. Pour la firme, cela marquait ainsi définitivement la fin d’une ère, qui aura été marquée par des hauts, mais aussi de nombreux bas. En particulier ces dernières années. Depuis son arrivée, la nouvelle présidente de Xbox nous a toutefois bien fait comprendre qu’elle n’était pas là pour rigoler et que d’importants changements étaient à prévoir. Et cela se confirme aujourd’hui encore.

Une industrie en pleine évolution

« Les joueurs sont frustrés », reconnaissent en effet sans concession Sharma et Booty dans un nouvel article publié dans les colonnes du Xbox Wire. « Les lancements de nouvelles fonctionnalités sur console ont été moins fréquentes. Notre présence sur PC n’est pas assez forte. Les tarifs deviennent de plus en plus difficiles à suivre pour les utilisateurs. Et les fonctionnalités essentielles telles que la recherche, la découverte, les réseaux sociaux et la personnalisation semblent encore trop fragmentées ».

« Les développeurs et les éditeurs en demandent davantage eux aussi », affirment d’ailleurs les nouveaux dirigeants de Xbox. « De meilleurs outils, de meilleures analyses et une plateforme qui les aide à se développer plus rapidement », en sachant que la nouvelle génération de joueurs a aujourd’hui « des attentes différentes ». « Leur temps est partagé entre les jeux, les médias et tout ce qui se dispute leur attention. Ils s’attendent à trouver davantage de contenu dans des espaces familiers, […] créer et échanger ensemble, pas seulement jouer ensemble ».

Tant de changements qui s’opèrent « alors que l’industrie se redéfinit autour de nous », et que Xbox fait face à une concurrence de plus en plus intense. « Les joueurs ont accès à plus de jeux que jamais, alors même que les coûts et le temps nécessaire à la création de titres à succès ne cessent d’augmenter » soulignent Sharma et Booty. « Ce qui exerce une pression sur les projets développés et la prise de risque », alors même que « certains des plus grands succès récents sont le fruit du travail de petites équipes, voire de créateurs indépendants ».

Asha Sharma et Matt Booty

Rendre à Xbox sa gloire d’antan

C’est pourquoi plus que jamais, l’heure du changement a sonné chez Xbox. « Le modèle qui nous a menés jusqu’ici ne sera pas celui qui nous permettra d’aller de l’avant » reconnaissent les nouveaux boss de l’entreprise, qui n’ont eu de cesse de défaire les décisions prises par Spencer et Bond depuis leur arrivée. À leurs yeux, cela est toutefois pour le meilleur, puisque loin de la décriée campagne « Ceci est une Xbox » mise en place ces derniers mois, Sharma et Booty veulent désormais redonner tout son sens à la marque en tant que tel.

« Xbox sera le lieu où le monde entier jouera et créera » assurent-ils avec beaucoup de confiance. « Nous allons mettre en place une plateforme mondiale qui mettra en relation les joueurs et les créateurs partout dans le monde. La console en constitue le fondement, offrant une expérience haut de gamme, tandis que le cloud permet de profiter de cette expérience sur n’importe quel appareil. Vous pouvez jouer où vous le souhaitez, et vos jeux, votre progression, vos amis et votre identité vous suivent partout, que ce soit sur console Xbox, PC, mobile, ou dans le cloud ».

Là où Spencer et Bond semblaient vouloir faire de la prochaine Xbox une console très haut de gamme, Sharma et Booty souhaitent de leur côté en faire une console « abordable, personnelle et ouverte », avec « des tarifs flexibles » qui permettront à chacun de se lancer et de continuer à jouer. « L’expérience s’adaptera à vous, vous permettant de personnaliser votre façon de jouer, vous aidant à trouver ce que vous aimez » promettent notamment les boss de Xbox, en assurant être également « ouverts à tous les créateurs, des particuliers aux plus grands studios ».

De nouvelles priorités pour un meilleur avenir

C’est d’ailleurs pourquoi il a finalement été décidé d’abandonner l’appellation « Microsoft Gaming », entrée en vigueur en 2022, dans le sens où elle décrit peut-être la structure dans laquelle ils opèrent, mais « elle ne reflète pas notre ambition », assurent Sharma et Booty. « Nous revenons donc à nos racines et changeons le nom de notre équipe. Nous sommes Xbox ». Un message particulièrement fort, qui montre de surcroît une nouvelle fois la volonté de la nouvelle direction de défaire tout ce qui a pu être fait par la précédente.

Et pour accompagner ce changement, une nouvelle « étoile polaire » pour la compagnie, dont la priorité sera désormais le nombre de joueurs actifs au quotidien sur l’ensemble de l’écosystème Xbox. « Nous mettrons cela en œuvre à travers quatre axes prioritaires : le hardware, le contenu, l’expérience et les services » apprend-on via le Xbox Wire. Et les promesses sont déjà nombreuses : lancement de Project Helix, extension du portfolio de la firme, amélioration de l’expérience utilisateur, évolution du business modèle, il y a de quoi faire.

« Au fur et à mesure, nous réévaluerons notre approche en matière d’exclusivités, de délais de sortie et d’IA » révèlent d’ailleurs Sharma et Booty, qui, comme sous-entendu à de multiples reprises, pourraient bien également faire le choix de revenir sur l’abandon des exclusivités Xbox. « Nous devons être honnêtes quant à notre situation actuelle. Nous sommes un challenger, et pour relever ce défi, il nous faudra faire preuve de dynamisme, d’énergie, et d’un niveau d’autocritique qui pourrait sembler inconfortable » confessent-ils.

Les débuts d’un nouveau Xbox

Cela semble néanmoins être un mal nécessaire pour pouvoir redorer le blason de Xbox, et rendre à la marque toute sa puissance d’antan. « Au cours des cinq dernières années, Xbox et l’industrie ont connu des changements d’une ampleur inimaginable, et cette équipe a continué à tenir ses promesses envers notre communauté malgré tout. Merci de rester concentrés sur l’essentiel. Après 62 jours, nous sommes fiers d’avoir tenu nos engagements ». Et il faut croire, donc, que cela ne fait que commencer.

Source : Xbox Wire