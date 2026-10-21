À l’aube de la sortie de GTA 6, Xbox et AMD officialisent l’arrivée du FSR 4.1 sur les consoles Xbox Series et Xbox Ally, et ça va assurément tout changer pour les joueurs.

Vous pensiez que la course à la puissance pour la génération en cours était déjà terminée ? Détrompez-vous. Entre l’arrivée de la PS5 Pro, du PSSR 2 ou encore du QSSR très récemment, PlayStation nous a maintes fois prouvé qu’il comptait bien exploiter toute la puissance de sa PS5 jusqu’au bout. Et il apparaît désormais que Xbox ne compte pas non plus se laisser aller en attendant l’arrivée de la Xbox Helix. Car l’information est tombée hier : le FSR 4.1 d’AMD arrive sur les Xbox Series comme les ROG Xbox Ally, et ça va tout changer pour les joueurs.

Le FSR 4.1 arrive sur les Xbox Series et les ROG Xbox Ally

Fruit d’une nouvelle collaboration entre AMD et Xbox, le FSR 4.1 (FidelityFX Super Resolution) va ainsi permettre aux jeux de bénéficier d’une amélioration graphique à l’aide de l’IA, qui va notamment pouvoir en booster la résolution comme le framerate pour atteindre un rendu nettement supérieur. Un peu à l’image du DLSS de NVIDIA, finalement. Pour les joueurs Xbox Series et les possesseurs d’une ROG Ally, il s’agit donc d’une nouveauté non négligeable dont ne manque pas de se réjouir la firme de Redmond.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec AMD pour optimiser cette technologie, offrant ainsi aux développeurs un outil puissant supplémentaire pour des performances et une qualité visuelle exceptionnelles », déclare notamment Scott Van Vilet, directeur technique de Xbox, dans la vidéo publiée par AMD pour l’occasion. En sachant que le FSR 4.1 est d’ores et déjà disponible sur les ROG Ally, et qu’il fera « prochainement » son arrivée sur Series X comme Series S, sans plus de précision pour le moment.

Une nouveauté qui pourrait tout changer avant GTA 6 ?

Quoi qu’il en soit, c’est toutefois sans aucune surprise que la nouvelle est déjà accueillie avec énormément d’enthousiasme au sein de la communauté Xbox. « C’est énorme pour les joueurs Xbox, espérons que cela s’appliquera à de nombreux jeux », se réjouit par exemple l’un d’eux sur X. « Wow, c’est follement génial », clame un autre de son côté. Pendant que certains, forcément, pensent déjà aux effets bénéfiques que pourra avoir le FSR 4.1 sur une console comme la Series S. « C’est énorme pour la Series S », écrit ainsi un utilisateur sur YouTube.

Et autant dire qu’à l’aube de la sortie de GTA 6, cela risque de rendre le match d’autant plus intéressant entre la PS5 et la Xbox Series X, qui comptent probablement tout faire pour être la console à posséder pour profiter du titre de Rockstar Games dans les meilleures conditions possibles. Et même si le marketing a déjà choisi son camp en vendant la PS5 comme « le meilleur endroit où jouer à GTA 6 », l’arrivée du FSR 4.1 sur les machines de Microsoft pourrait finalement aider à rebattre les cartes, en tout cas si l’on enlève la PS5 Pro de l’équation.

Le FSR 4.1 n’est que le début pour Xbox

Enfin, comme on pouvait s’y attendre, le fait est que l’arrivée du FSR 4.1 sur Xbox Series n’est que le début pour la firme de Redmond. Car toujours dans la vidéo publiée par AMD pour présenter cette nouvelle technologie, Van Vilet n’a évidemment pas manquer de rappeler que le partenariat entre les deux compagnies se prolongera lors de l’arrivée de la Xbox Helix, qui supportera quant à elle le « FSR Diamond », soit probablement le FSR 5. Une version qui, on l’imagine, repoussera alors d’autant plus les limites de cette technologie que sur les consoles actuelles.

Source : AMD Gaming