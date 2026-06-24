Parmi les nombreuses adaptations de grosses licences Xbox en films ou en séries qu'on sait dans les cartons, en voici une nouvelle prometteuse qui se dévoile.

Xbox a actuellement de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles en développement, dont notamment une suite du film Minecraft chez Warner Bros, une série télévisée Wolfenstein en live-action a priori en développement chez Amazon un film live-action et enfin une série animée Gears of War sur Netflix, récemment dévoilée. En plus de cette révélation, la branche gaming de Microsoft a fraîchement ajouté une autre adaptation à cette liste déjà longue, qui pourrait de plus faire quelques vagues.

Xbox ajoute un nouveau cap Rare à sa carte aux adaptations

Dans un rapport particulièrement dense, Entertainment Weekly a dévoilé de nombreuses choses à venir du côté de Xbox, en parallèle d'un fameux « Reset » qui pourrait être synonyme d'une véritable hécatombe au sein de ses studios. Parmi ces plans, on retrouverait diverses adaptations, dont Gears of War que le rapport en question a dévoilé. Mais nos confrères ont entendu parler d'un autre projet de film s'inspirant d'une autre licence forte de ses studios.

Il est en effet également question d'un film live-action en développement d'une licence populaire de Rare et Xbox Game Studios, à savoir donc Sea of Thieves, qui en est déjà à 8 ans de bons et loyaux services. D'après le rapport d'Entertainment Weekly, le film compterait pour sa production sur Destin Daniel Cretton, réalisateur de rien de moins que Spider-Man : A Brand New Day et Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, via sa société Hisako Films. Il n'occupera toutefois que le poste de producteur, le réalisateur de cette adaptation de Sea of Thieves est encore à découvrir.

Matt Booty, vice-président exécutif et directeur du contenu chez Xbox, a évoqué à Entertainment Weekly le défi unique que représente l'adaptation d'un jeu sans protagoniste principal : « Le personnage principal de Sea of ​​Thieves, c'est en réalité le joueur et la communauté. Si vous vous penchez sur Sea of ​​Thieves, vous ne vous demandez pas : “Qui sont les personnages principaux ? Quelle est l'intrigue ?” C'est un jeu très social, mais Sea of ​​Thieves possède une ambiance particulière. Il repose sur une communauté très coopérative, ce qui vous permet de vous faire une idée de ce à quoi vous attendre pour le film ».

© Xbox

Source : Entertainment Weekly