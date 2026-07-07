Xbox est en pleine crise et fait des promesses complètement lunaires en voulant divertir plus d'un milliard de joueurs chaque jour, soit 24 fois plus que le plus grand pic d'activité sur Steam, rien que ça.

Au premier juillet 2026, la population mondiale est estimée à près de 8,3 milliards d'individus. D'après certaines statistiques, en 2025 le nombre de joueurs (toutes plateformes confondues) serait estimé à 3,3 milliards. En 2026, en pleine restructuration après avoir annoncé le licenciement de milliers de salariés, une réinitialisation de sa marque et plus encore, Asha Sharma, PDG de Xbox, affirme vouloir divertir 1 milliard de joueurs grâce à son écosystème. Un milliard.

Xbox veut toucher un milliard de joueurs au quotidien

On a l'habitude des discours grandiloquents lorsque les finances s'emmêlent. Il faut vendre sa marque, l'embellir même en temps de crise et faire miroiter des objectifs séduisants. Mais annoncer être en mesure de divertir près d'un tiers des joueurs mondiaux avec une entreprise qui est en perte de vitesse après avoir racheté une myriade de studios, pour ensuite faire un grand ménage de printemps en licenciant des milliers de personnes, il fallait oser. C'est pourtant ce que promet Asha Sharma, la nouvelle PDG de Xbox, dans son billet pour annoncer les restructurations à venir. Elle y affirme vouloir qu'Xbox devienne l'une des rares entreprises à divertir plus d'un milliard de personnes chaque jour et à offrir à chacun la possibilité de créer et de se connecter. Avant d'enfoncer le clou en affirmant : Je sais que nous pouvons atteindre cet objectif.

Nombre de joueurs dans le monde en 2025 ©Newzoo via afjv

Un objectif 24 fois supérieur au record de Steam

L'écosystème Xbox est vaste, Minecraft ou encore la vaste collection de jeux mobiles liée à King fédère des dizaines de millions de joueurs réguliers à n'en pas douter. Mais pour en arriver au milliard, il va falloir bien plus que ça. À titre de comparaison, Steam, la plateforme la plus populaire au monde, a fêté un pic de connexion simultanée historique de plus de 42 millions d'utilisateurs. Xbox devrait donc faire près de 24 fois mieux que Steam pour atteindre les objectifs d'Asha Sharma.

Le nombre d'utilisateurs moyen sur Steam et le pic record jamais atteint via SteamDB

Vrai objectif ou argument volontairement enjolivé ?

À ce stade il est difficile de savoir si ce sont réellement des objectifs que compte réaliser Xbox, ou si ce n'est qu'un discours parmi tant d'autres, censé étouffer tout ce qu'il se passe autour. Dans son histoire, Xbox n'a jamais rien fait à moitié. La firme a signé deux rachats historiques à plusieurs dizaines de milliards de dollars avec Bethesda et Activision, c'est aussi l'une des premières à avoir proposé un service d'abonnement abordable avec des centaines de jeux dont des sorties day one. En faire des caisses, la marque américaine y est habituée, mais le discours d'Asha Sharma apparaît surtout ici comme de la poudre aux yeux. À croire que personne n'a appris la leçon depuis tout ce temps.

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox Game Studios.

Xbox peut il vraiment atteindre le milliard de joueurs quotidien ?

Atteindre le milliard voudrait dire qu'Xbox devrait se répandre absolument partout, notamment sur mobile où le parc est gigantesque. King est déjà bien installé, mais il va sérieusement falloir redoubler d'efforts, et à côté de ça, le Xbox Game Pass, et le parc Xbox ne font clairement pas le poids. Difficile d'imaginer comment Sharma compte s'y prendre tant ça paraît inatteignable, d'autant qu'à l'heure actuelle, aucune donnée tangible n'a été donnée pour étayer ses propos.