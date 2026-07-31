La rotation de juillet touche à sa fin. Tout au long du mois, Microsoft a aligné les sorties day one sur les Xbox Game Pass comme les licenciements en interne. Nombreuses donc. Deux nouveaux jeux très différents, mais particulièrement prometteurs dans leur catégorie respective rejoignent ainsi le service et viennent conclure la seconde vague de nouveautés du mois. D’un côté un côté un action-RPG d’extraction aux faux airs d'Escape from Tarkov dans un univers de dark fantasy, de l’autre un city-builder de pirates des plus originaux. Voici donc les deux derniers jeux du mois, réservés aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC.

Mistfall Hunter, un jeu de dark fantasy à la Escape from Tarkov

Après avoir fait sensation lors de sa bêta ouverte, Mistfall Hunter débarque officiellement dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Le jeu chinois a immédiatement attiré l’attention des amateurs d’action-RPG avec son côté « Escape from Tarkov avec des épées dans un univers de dark fantasy ». Edité par Skystone Games, fondé notamment par David Brevik, l’un des créateurs de Diablo (rien que ça !), le jeu vous plonge sans surprise dans un monde ravagé par la mort des dieux. En solo ou en coopération jusqu’à trois joueurs, vous devrez alors explorer des zones infestées de monstres, récupérer un maximum de butin puis réussir à vous extraire avant que l’un des quatre autres trios ne vous dérobe tout. Sa première bêta ouverte avait réuni plus de 430 000 joueurs qui n’ont pas manqué de tarir d’éloges à son sujet. Vous pouvez désormais tester sa version finale avec le Xbox Game Pass.

Bande-annonce en anglais

Corsair Cove, le city-builder pour les abonnés Xbox Game Pass fans de Black Flag

Vous n’avez pas eu votre dose de piraterie avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced ? Limbic Entertainment (Tropico 6) vous invite à bâtir un repaire de pirates à flanc de falaise dans son nouveau city-builder aux doux effluves de rhum. Au lieu de construire des tavernes, des scieries ou des cabanes sur un terrain plat, il faudra ici installer sa colonie sur un relief accidenté, en hauteur comme en longueur. Les bâtiments s'accrochent littéralement aux parois rocheuses, reliés par des ponts à cordes plus solides qu’ils n'en ont l’air. Une fois les chaînes de production maîtrisées et votre colonie sera suffisamment prospère, cette nouveauté Xbox Game Pass prendra une autre dimension.

Il sera en effet alors possible de construire son navire, de nommer un capitaine puis de partir en mission sur des îles voisines pour faire avancer l’histoire, sachant que les combats navals s’articulent autour d’un système de cartes et de jets de dés. Les premiers retours sont globalement positifs, joueurs comme critiques saluant son système de construction vertical et son atmosphère. A tester dès maintenant avec le Xbox Game Pass Ultimate ou PC.