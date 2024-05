La série X-Men 97 est un véritable carton sur Disney+. Et visiblement, Disney et Marvel sont très contents du résultat au point de prendre une grosse décision.

La nouvelle série X-Men 97, une résurrection de la célèbre série animée des années 90 X-Men: The Animated Series, s'est avérée être un succès inattendu pour Marvel Studios. Après une série de déceptions en 2023 sur Disney+, cette reprise a aidé le studio à renouer avec le succès et à restaurer la confiance des fans dans la franchise. Et ce n'était pas chose aisée...

Disney+ aurait plein d'idées

Selon les rapports de sources internes à l'industrie, Marvel Studios est très satisfait de la performance de la série et envisage de la prolonger autant que possible. Daniel Richtman, un analyste reconnu, a noté que tant que la série continuera de plaire au public et de maintenir de bons chiffres d'audience, le studio prévoit de produire de nombreuses saisons supplémentaires.

L'engagement de Marvel à continuer X-Men '97 tant que les fans sont satisfaits et que l'audience reste élevée promet un avenir lumineux pour la série. Cela signifie non seulement plus d'épisodes mais aussi la possibilité d'explorer davantage de récits et de développer plus profondément l'univers des X-Men.