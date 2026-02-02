WWE 2K26 vient d'être annoncé et il nous promet déjà du très lourd avec un contenu absolument colossal dès sa sortie, sans oublié toutes les mises à jour qui suivront.

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais les fans vont être ravis d'apprendre que WWE 2K26 vient d'être officialisé après le très bon WWE 2K25. En prime, on a eu le droit à une généreuse bande-annonce nous permettant de découvrir quelques séquences de gameplay. Le jeu arrive très bientôt avec une tonne de nouveautés, si bien qu'il sera le jeu le plus complet de la licence à ce jour.

WWE 2K26 s'annonce enfin sur consoles et PC

C'est un rendez-vous qu'aucun fan de catch ne peut rater, WWE 2K est pour beaucoup une institution. Vous serez donc ravis d'apprendre que WWE 2K26 arrivera dès le mois de mars prochain sur consoles et PC, avec toujours plus de contenu. Le 13 mars pour l'Edition Standard, et le 6 mars pour les versions spéciales. Vous pourrez ainsi profiter d'un roster absolument colossal avec plus de 400 personnages jouables, le plus gros de toute l'histoire de la série. Cette galerie impressionnante sera composée d'actuelles stars de RAW, SmackDown et NXT, mais aussi de vraies légendes de la WWE. Vous pourrez ainsi retrouver des superstars comme John Cena, « Macho Man » Randy Savage, Rhea Ripley, Cody Rhodes, Roman Reigns, Iyo Sky, Andre the Giant, Drew McIntyre ou encore Bron Breakker, « Rowdy » Roddy Piper et Seth Rollins, pour ne citer qu'eux.

Le plus gros jeu de l'histoire de la licence

De très nombreux modes de jeu seront aussi disponibles, notamment plusieurs variantes de match avec des règles et paramètres spécifiques. Le bac à sable WWE Draft sera aussi de la partie et permettra aux joueurs de façonner leur propre légende, sans oublier Mon Ascension, qui profitera de nettes améliorations. The Island sera quant à lui disponible pour la première fois sur PC et offrira de nouvelles intrigues et des environnements inédits.

Vous pourrez y profiter de nombreux modes de jeu ici aussi, jouer avec ou contre des joueurs en ligne, découvrir des magasins spéciaux et plus encore. Enfin, le mode Ma Faction, le fameux jeu de cartes à collectionner, sera lui aussi de retour avec plusieurs nouveautés, dont les compétitions intergenres et des matchs rapides. Ce mode sera lui aussi mis à jour au fil de l'année, comme le reste des modes de jeu disponibles. Et ce n'est ici qu'un aperçu de ce qui vous attend dans le jeu complet chez 2K.

Toutes les versions de WWE 2K26

Une Édition Standard à 80 € qui ne proposera que des bonus en cas de précommande, comme un personnage jouable, des cartes exclusives pour le mode Ma Faction et d'autres cosmétiques pour vos star de la WWE. Disponible le 13 mars.

qui ne proposera que des bonus en cas de précommande, comme un personnage jouable, des cartes exclusives pour le mode Ma Faction et d'autres cosmétiques pour vos star de la WWE. Disponible le 13 mars. L'Édition King of Kings sera quant à elle proposée à 100 € et comprendra le jeu de base, un pack Joe Hendry, le Pass Premium de la saison 1 ainsi que des personnages jouables uniques. Disponible le 6 mars.

et comprendra le jeu de base, un pack Joe Hendry, le Pass Premium de la saison 1 ainsi que des personnages jouables uniques. Disponible le 6 mars. L'Édition Attitude Era sera proposée à 120 € . Elle comprendra tous les bonus des précédentes versions, mais aussi de nouveaux personnages jouables exclusifs, des cartes WWE Ma Faction uniques, plusieurs cosmétiques, un boost pour le mode Mon Ascension et de l'argent en jeu. Disponible le 6 mars.

. Elle comprendra tous les bonus des précédentes versions, mais aussi de nouveaux personnages jouables exclusifs, des cartes WWE Ma Faction uniques, plusieurs cosmétiques, un boost pour le mode Mon Ascension et de l'argent en jeu. Disponible le 6 mars. Enfin, l'Édition Monday Night War fera office de version ultime du jeu et sera proposée à 150 €. Vous aurez ici l'intégralité des bonus des précédentes versions, mais aussi une tonne de contenu exclusif comprenant encore plus de personnages jouables, de l'argent en jeu, des boosts, des cartes et plein d'autres surprises. Cette édition comprend également les Pass Premium pour les saisons 1 à 6. Disponible le 6 mars.

source : WWE 2K26 officiel