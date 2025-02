Comme pressenti par les fans, 2K Games a complètement levé le voile sur WWE 2K25 et ses différentes éditions. On fait le point (date de sortie, prix, versions...).

L'éditeur 2K Games va vivre l'une de ses meilleures années avec Mafia 4 The Old Country, Borderlands 4 et Civilization 7. Il faudra voir si tous ces jeux tiendront véritablement leurs promesses à l'arrivée, mais c'est en tout cas un (très) gros line-up qui n'est pas encore complet. Quelques semaines après la sortie de son 4X très attendu, la société va sortir WWE 2K25 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.

WWE 2K25 dévoilé par 2K Games

La plus grande licence vidéoludique de catch sera bientôt de retour avec WWE 2K25 qui a été annoncé en grande pompe. Un nouveau cru qui a fait ses débuts en vidéo et en images avec la révélation des différentes éditions qui seront disponibles à l'achat. Comme d'habitude avec les jeux sportifs de 2K Games, à l'image de NBA 2K25, l'éditeur a fait appel à des stars de la discipline pour poser sur les trois jaquettes du titre.

Vous retrouverez ainsi Roman Reigns sur les éditions Standard et Bloodline de WWE 2K25, tandis que la version Deadman a plutôt choisi une autre légende en la personne de l'Undertaker. À noter que sur la jaquette Bloodline, vous aurez aussi Jey Uso, Jimmy Uso, Paul Heyman, Sami Zayn, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tonga Loa.

Quoi de neuf dans cet opus ? « Les nouvelles fonctionnalités et les avancées en matière de gameplay comprennent 2K Showcase : The Bloodline's Dynasty, le premier récit de la saga Bloodline et une célébration interactive de l'héritage de la grande famille du catch Anoa'i, de nouveaux types de matchs et de nouvelles stipulations, comme le Underground Match, le Bloodline Rules Match et les matchs intergenres, le retour du Chain Wrestling, une nouvelle expérience MyRISE, et bien d'autres choses encore ». WWE 2K25 compte également faire fort au niveau de son casting avec plus de 300 superstars, légendes et membres du Hall of Fame.

Les trois éditions de WWE 2K25 avec les prix

WWE 2K25 sera disponible le 14 mars 2025 dans son édition Standard, alors que les versions Bloodline et Deadman offriront un accès anticipé dès le 7 mars 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.

Contenu Édition Standard

Accès au jeu sur deux générations de consoles PS5 & PS4, Xbox Series X|S et Xbox One

Bonus de précommande Pack de contenu bonus Wyatt Sicks comprenant cinq Superstars jouables Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy et Erick Rowan Masques d'Uncle Howdy et de Nikki Cross, objets cosmétiques pour The Island sur PS5, Xbox Series X|S uniquement WWE 2K24 offert

Prix : 74,99€

Contenu Édition Deadman

Édition Standard et tous ses bonus

Bonus de précommande Pack de contenu bonus Wyatt Sicks comprenant cinq Superstars jouables Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy et Erick Rowan Masques d'Uncle Howdy et de Nikki Cross, objets cosmétiques pour The Island sur PS5, Xbox Series X|S uniquement WWE 2K24 offert

Pack Bonus Édition Deadman Carte gimmick Ma FACTION : Undertaker ‘90 Carte gimmick Ma FACTION : Mattel Elite Meilleurs Hits Undertaker Urne utilisable Manager Brother Love Cosmétique The Island : masque Undertaker ‘95 - PS5 et Xbox Series X|S uniquement

Season Pass 5 packs de personnages DLC post-lancement SuperCharger Méga-Boost Superstar Boost Mon ASCENSION 100 000 VC



Monnaie 15 000 VC

Accès anticipé 7 mars 2025

Prix : 99,99€

Contenu Édition Bloodline

Tous les contenus des éditions Standard et Deadman

Pass Ringside Season Pass avec 5 packs de personnages DLC post-lancement

SuperCharger Méga-Boost Superstar Boost Mon ASCENSION 100 000 VC

Pack The Rock Nation of Domination Carte gimmick Ma FACTION : The Rock (Nation of Domination)

Pack WrestleMania 41 disponible à l'été 2025 Arène WrestleMania 41 Deux cartes Persona Superstars Main Event et Superstars jouables Nouvelle carte Persona Superstar



Monnaie 15 000 VC

Accès anticipé 7 mars 2025

Prix : 129,99€

Source : 2K Games.