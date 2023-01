WWE 2K23, le nouvel opus sportif de la licence de jeu vidéo phare qui sera disponible bientôt sur PS5,PS4 Xbox Series, Xbox One et PC souhaite fêter dignement le 20ème anniversaire en tant que Superstar de la WWE de John Cena. Tout de même sacré 16 fois Champion du Monde et devenu depuis plusieurs années une véritable star d'Hollywood. La star déclare d'ailleurs à ce propos :

C’est un plaisir de raconter l’histoire de ma carrière dans le mode Showcase de WWE 2K2. 2K a effectué un travail fantastique en captivant et vivifiant la franchise WWE 2K grâce à ce concept, et je suis honoré d’être présent sur la jaquette de WWE 2K23.

Showcase John Cena

John Cena à l'honneur

Vous l'aurez compris la nouveauté et le point fort de l'édition 2023 de WWE c'est le Showcase avec John Cena. L'objectif sera évidemment de vaincre la star. Les joueurs retrouveront les plus grands adversaires de John Cena dans ce contexte. Couvrant ses 20 années de carrière au sein de la WWE et commenté par John Cena en personne, ce documentaire sportif interactif utilise Slingshot, la technologie de 2K permettant de transitionner en douceur entre gameplay et prises de vues réelles.

Pour le reste on retrouve :

L'ajout du mode WarGames qui fait ses débuts dans WWE 2K23 et qui propose du multijoeur en 3 vs 3 et 4 vs 4, sur deux rings installés côte à côte et entourés d'une double cage en acier.

Le mode Mon MG qui propose plus de managers généraux ou tout simplement la création personnalisée ainsi que des options de show supplémentaires, plusieurs saisons, plus de cartes de match et plus de types de match pour un maximum de 4 joueurs.

Ma faction. C'est un mode multijoueur en ligne, le mode de création d’équipe dans lequel les joueurs collectionnent, gèrent et améliorent un ensemble de Supertars et de Légendes de la WWE.

Mon ascension. Il s'agit d'un mode de jeu avec des scénarios distincts pour les divisions masculines et féminines et la possibilité d’importer des Superstars créées, les joueurs suivent alors le parcours des débuts d'un catcheur jusqu'à son immortalisation aux sommets.

Le mode univers qui est fait un mode de gestion complet qui permet de prendre la tête de la WWE. Querelles, champions, shows hebdomadaires, bref vous êtes à la tête de l'entreprise américaine.

Le retour du mode Création avec la possibilité de créer des Superstars personnalisées, des managers généraux, des arènes, des entrées, des ensembles de mouvements, etc.

4 éditions du même jeu WWE 2K23

L’Édition Standard sera disponible au prix public de 69,99€ sur les consoles de précédente génération, 59,99€ sur PC en format numérique, et 74,99€ sur les consoles actuelles PS5 et Xbox Series en format physique ou numérique.

L’Édition Cross-Gen sera disponible en format numérique au prix 74,99€ pour les consoles PlayStation et Xbox. L’Édition Cross-Gen comprend l’Édition Standard sur les plateformes de générations précédente et actuelle dans un même coffret.

L’Édition Deluxe sera disponible au prix de 99,99€ sur PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One en format physique et numérique, et sur PC uniquement en format digital. L’Édition Deluxe comprend l’Édition Standard, le Pack Bonus Bad Bunny, le Season Pass pour cinq packs de contenus disponibles post-lancement, le pack Méga-Boost Mon ASCENSION et le pack SuperChargeur; une carte Evo Ma FACTION John Cena Rubis, une carte Edge Ma FACTION Or, une carte Ma FACTION Bianca Belair Émeraude, une carte Ma FACTION Asuka Or et 3 packs Ma FACTION Lancement Premium. Notons que l’Édition Deluxe sera disponible le 14 mars 2023 soit 3 jours avant l'édition Standard.

L’Édition Icône qui est plus onéreuse sera disponible au prix de 119,99€ sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC, et elle comportant la jaquette originale créée par l artiste Rob Schamberger. En plus de l’Édition Standard et de tous les contenus bonus compris dans l’Édition Deluxe, l’Édition Icône propose le Pack Agression sans pitié, pour célébrer les 20 ans de carrière de John Cena à la WWE avec des versions nostalgie de John Cena en “Prototype”, “Batista” en Léviathan, Randy Orton et Brock Lesnar. Vous aurez également un accès à l'arène de WrestleMania 22 et au John Cena Legacy Championship.

Pour mémoire le jeu est attendu pour le 17 mars 2023.