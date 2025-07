Disponible depuis hier sur PC, PS5, Xbox Series et le Xbox Game Pass, Wuchang Fallen Feathers a connu un lancement à deux vitesses. D'un côté, de nombreux joueurs ont répondu présents pour essayer ce nouveau souls-like intrigant issu du studio chinois Leenzee. De l'autre, il a fait l'objet d'un review bombing massif notamment sur Steam, en raison d'énormes problèmes de performance et d'optimisation. Enfin, un bug a fait que certains n'ont pas reçu les bonus de précommande du jeu. Le studio avait promis de prendre des mesures d'urgence pour se racheter, et cela prend donc la forme d'une nouvelle mise à jour. Voici ce qu'elle apporte.

Un patch d'urgence pour réparer le plumage de Wuchang Fallen Feathers

Malgré son univers intrigant et son gameplay plaisant faisant la part belle à la flexibilité et à des combats dantesques, Wuchang Fallen Feathers est arrivé avec de nombreux problèmes d'optimisation chez de nombreux joueurs, notamment sur PC. Au point même qu'il soit totalement injouable sur certaines configurations, avec pour conséquence immédiate une moyenne d'avis « extrêmement négative » dès sa sortie hier sur Steam. Un autre bug a également privé certains joueurs de leurs bonus de précommande.

Fidèle à sa promesse, le studio chinois derrière Wuchang Fallen Feathers n'a pas perdu de temps pour déployer la mise à jour 1.3, et proposer une compensation à celles et ceux n'ayant pas reçu leurs bonus. Le patch en question s'intéresse donc principalement à la version PC du jeu, avec notamment des limites à la résolution de suréchantillonnage pour certains modèles de cartes graphiques, ainsi qu'une optimisation plus poussée de l'utilisation de la VRAM pour les GPU d'un certain âge, afin d'améliorer les performances sur les configurations modestes. On peut également signaler la correction de quelques bugs, ainsi qu'un nerf massif des très pénibles mines antipersonnel que l'on trouve dans les Actes 2 et 3 de Wuchang Fallen Feathers.

Concernant le bug relatif aux bonus de précommande, les personnes lésées peuvent désormais essayer de se reconnecter pour les récupérer. En compensation de la gêne occasionnée, tous les détenteurs du jeu recevront la bande-son du jeu gratuitement. Pour tous les détails, retrouvez les notes de la mise à jour 1.3 via le compte X.com officiel du jeu ci-dessous.

