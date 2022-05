Nacon vient d'annoncer que le dernier épisode de la série WRC développé par Kylotonn s'appellerait WRC Generations. On en découvre le trailer et une salve d'infos.

Vous le savez probablement déjà si vous suivez l'actu, mais KT Racing (Kylotonn pour les anciens) qui développé la série WRC depuis 2015 et WRC 5, va bientôt devoir s'arrêter. En effet, la licence a été chipée par Electronic Arts qui mettra le studio Codemasters aux manettes. L'opus de cette année sera donc le dernier pour le studio français. Pour marquer le coup, pas de WRC 11, mais WRC Generations.

L'idée est donc d'emmener les joueurs en balade à travers les époques d'un championnat qui fête ce weekend ses 50 ans d'existence. Si des festivités sont prévues en marge du rallye du Portugal, du côté du jeu, c'est surtout le contenu qui est à l'honneur. On nous propose donc 37 voitures historiques ainsi que 9 environnements supplémentaires. Ces derniers vont nous emmener sur d'anciens rallyes qui ne sont plus au calendrier WRC, mais qui sont entrés dans la légende, à l'image du Japon, du Tour de Corse ou du San Remo.

WRC Generations : un voyage dans le temps

Le contenu moderne sera pour sa part identique à la réalité avec les 13 destinations officielles, et toutes les voitures engagées. Si les petites catégories n'évoluent pas, la catégorie reine du WRC a été refondue cette année. Selon la règlementation Rally1, les voitures les plus puissantes embarquent désormais un système hybride. Ce dernier permet d'avoir un boost électrique à bas régime, lorsque le turbo ne souffle pas encore à pleine pression. On aura aussi droit au nouveau tracé du rallye de Suède. Cette unique épreuve sur neige à changé d'endroit en 2022, et les développeurs ont donc refait les environnements.

En ce qui concerne les mode de jeu, il y aura de quoi faire. Le mode carrière fait son retour afin de pouvoir gérer son écurie, ou pour incarner un pilote du WRC. Le mode Ligues va permettre aux joueurs de monter dans un classement via un matchmaking. Enfin, le mode copilote nous permettra de vivre une expérience réaliste en binôme. Ceux qui aiment personnaliser leurs voitures pourront s'en donner à cœur joie via le nouvel éditeur de livrée. Et pour la première fois, ce dernier permettra de partager en ligne ses créations. Même en étant nul en déco, on pourra donc profiter du talent des autres.

Enfin, le système Teams permettra de créer un club et de porter ses couleurs. WRC Generations sera disponible le 13 octobre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Sbox Series et plus tard sur PC et Switch. Attention, si les joueurs PC devront attendre, sachez que l'exclusivité avec l'Epic Games Store semble être terminée. Le jeu dispose en effet de sa fiche sur Steam.