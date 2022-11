La prochaine extension de WoW Dragonflight est attendu pour le 28 novembre sur PC.

WoW Dragonflight : un trailer de lancement qui flatte la rétine

En amont de sa sortie dans quelques jours, l'extension Dragonflight de WoW s'est déjà offert une cinématique de lancement « Un tour dans les airs ». Une vidéo en CGI toujours très bien exécutée qui devrait plaire aux fans qui trépignent d'impatience de retourner dans le MMO.

Prenez votre envol avec les Vols draconiques d’Azeroth lors de leur retour dans le royaume magique perdu des îles aux Dragons. Vous y découvrirez les évocateurs et évocatrices dracthyrs, une toute nouvelle classe prête à rejoindre les rangs de la Horde et de l’Alliance.

Cette neuvième extension de WoW est proposée à trois prix différents :

Base Edition : 49,99€

Heroic Edition : 69,99€

Epic Edition : 89,99€

Les joueurs pourront atteindre le niveau 70 et rejoindre l'environnement de l'île aux Dragons. Une zone inédite découpée en cinq secteurs. Il y aura également une nouvelle race et classe : l'évocateur dracthyr. Et les dragons dans tout cela ? Vous pourrez en réclamer comme monture et compagnon avec les statistiques et équipements associés. En cas de pré-commande de cette extension de WoW, vous recevrez des objets utiles pour cette nouvelle aventure.