World of Warcraft présente enfin plus en détail une fonctionnalité réclamée depuis de très longues années par la communauté, et ça s'annonce plutôt prometteur.

Le mois dernier, World of Warcraft dévoilait de premières informations sur une fonctionnalité demandée par les joueurs depuis des lustres et particulièrement appréciée dans les MMO : un système de housing, ou la possibilité de posséder et décorer sa propre maison. Blizzard nous revient avec un nouvel article de blog détaillé pour voir comment se présentera la chose en jeu. Et ce ne serait a priori que le début, même s'il faudra encore patienter un certain moment avant d'expérimenter tout cela par soi-même.

World of Warcraft dépoussière enfin les meubles avec son système de housing

Le housing est un moyen très populaire, surtout dans des jeux très portée sur l'aspect social comme les MMO, pour les joueurs d'exprimer leur personnalité. Comme dit le dicton, tout vient à point à qui sait attendre, et World of Warcraft détaille enfin sa propre manière d'aborder cette fonctionnalité. Les héros d'Azeroth pourront ainsi bientôt posséder leurs propres maisons, avec une architecture différente en fonction de leur allégeance à l'Alliance ou à la Horde.

L'article de blog qui nous intéresse ici se penche plus précisément sur la décoration de l'intérieur des maisons à venir dans World of Warcraft. Via divers extraits vidéo, on peut ainsi voir les systèmes permettant de disposer des meubles ou éléments de décor dans l'espace disponible. À noter que « l'extérieur ne reflètera pas l'espace intérieur ». Il sera ainsi possible d'avoir un immense manoir comportant un minuscule placard à balai, ou une modeste cabane avec un immense intérieur.

Blizzard a visiblement encore bien des choses à présenter s'agissant du housing dans World of Warcraft, comme justement la décoration de l'extérieur de sa maison. Il faudra donc repasser plus tard pour découvrir les autres propositions du MMO s'agissant de cette fonctionnalité. Par voie de conséquence, son déploiement sur le jeu ne dispose pas encore d'une date de sortie précise. Patience et longueur de temps...





© Blizzard

Source : Blizzard