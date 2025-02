En 20 ans d'existence, World of Warcraft s'est imposé comme un pilier presque indétrônable du MMORPG. Pourtant, il accuse un retard certain sur de nombreux points, et notamment technique du fait de son vénérable âge. C'est également le cas s'agissant d'une fonctionnalité qu'on retrouve chez de nombreux concurrents et particulièrement attendue des joueurs. Avec un peu de retard, Blizzard en dévoile enfin un premier aperçu, après un premier teasing en novembre dernier.

Nouveau chantier un peu en retard sur World of Warcraft

À leur cœur, les MMO comme World of Warcraft sont avant tout des jeux centrés sur les interactions entre les joueurs, avec divers moyens pour eux de s'exprimer et se distinguer des autres. Ce qu'il s'agisse d'exhiber un impressionnant équipement, une belle monture ou autres. Au fil du temps, ses concurrents ont ajouté à ce propos une fonctionnalité qui correspond bien à cette philosophie : le housing, ou la possibilité d'avoir une maison et de la décorer comme on le souhaite.

Dans un récent article de blog, les développeurs de World of Warcraft ont enfin partagé un premier aperçu de ce que cette fonctionnalité donnera sur le MMO phare de Blizzard. Même si cela a pris du temps à arriver, les équipes semblent vouloir mettre les petits plats dans les grands pour que les héros d'Azeroth se sentent... comme à la maison. Les joueurs de l'Alliance pourront par exemple occuper une habitation s'inspirant des bâtiments de la Forêt d'Elwynn. Côté Horde, cela se rapprochera plutôt des architectures propres à Durotar. Les joueurs pourront ensuite accueillir des voisins, via deux systèmes de voisinages : Public, géré par le serveur, ou Privé, géré par un groupe de joueurs.

Il sera ainsi possible de décorer sa maison dans World of Warcraft en fonction du mobilier propre aux deux factions du jeu. Les premiers aperçus partagés en la matière sont plutôt prometteurs, mais il faudra voir ce que cela donne directement en jeu. Pour tous les détails, rendez-vous sur l'article de blog cité en source ci-dessous via le site officiel du jeu.

« Dessin conceptuel pour les nouvelles décorations folkloriques » © Blizzard

Source : Site officiel de World of Warcraft