Sorti ce 4 novembre 2026 uniquement sur PC, World of Warcraft Forever se présente comme un titre à cheval entre ce qu'était le MMO mythique original sorti il y a 22 ans, depuis remis au goût à jour avec Classic, et Retail, soit ce qu'est le mastodonte de Blizzard aujourd'hui avec sa dernière extension en date, Midnight. Cette troisième version, qui entend donc proposer une timeline alternative à Classic, loin d'avoir semé la confusion auprès des joueurs, a au contraire établi de véritables records pour un titre déjà légendaire, avec le plus gros lancement de son histoire.

Quels records a réalisé World of Warcraft Forever dans l'histoire déjà riche du MMO de Blizzard ?

Après un lancement ce 4 novembre 2026 uniquement sur PC, c'est déjà l'heure d'un premier bilan pour World of Warcraft Forever. Et celui-ci est visiblement un retentissant triomphe. À en croire les réseaux sociaux du studio, cette nouvelle version de son MMO historique a en effet représenté « le plus gros lancement de l'histoire de WoW en terme de pic de joueurs simultanés. Un record qui en dit long, compte tenu l'historique impressionnant du mastodonte de Blizzard et notamment le lancement de Wrath of the Lich King, probablement l'extension la plus unanimement acclamée du MMO.

Second motif de satisfaction : World of Warcraft Forever affiche aussi le plus grand nombre de joueurs de retour jamais vu sur la licence. Autrement dit, les vétérans qui avaient raccroché depuis des années sont revenus en masse en Azeroth, probablement en raison de la promesse du retour d'une aventure à plus petite échelle, où le monde est le véritable héros de l'histoire, et nos personnages des petits rouages d'une plus vaste machine.

Petit bémol, et non des moindres cependant : si Blizzard se targue du lancement record de World of Warcraft Forever, il n'avance en réalité aucun chiffre précis. Il n'y a en effet aucune mention de nombre de joueurs, pas de comparaison chiffrée avec l'ancien record, ni de précision sur la durée du « lancement » pris en compte. La seule donnée vérifiable provient de Chine, où on aurait relevé le 7 novembre 2026 le compte de 1 000 000 de joueurs connectés simultanément. Au-delà de cela, il faut donc croire Blizzard sur parole en attendant des chiffres concrets.

Un record à mettre sur le compte d'un lancement étonamment stable ?

Autre surprise de taille s'agissant du lancement d'un jeu Blizzard : les serveurs ont tenu bon et ce qui représente visiblement un afflux record de joueurs a réussi à se connecter sur World of Warcraft Forever pratiquement sans aucun accroc.

Blizzard attribue ce lancement réussi à son architecture de « mégaserveurs », qui accueillent davantage de joueurs que les royaumes classiques. Même Holly Longdale, vice-présidente de Blizzard, a ironisé sur X sur un lancement qui se passe « plutôt bien, ce qui est déjà fou en soi ». Tout n'a pas été parfait pour autant. Le soir de la sortie de World of Warcraft Forever , bateaux et zeppelins ont connu des ratés, compensés temporairement par des portails, et certaines zones semblaient trop vides. Les équipes ont toutefois rapidement réagi avec les correctifs de circonstance.

Reste maintenant à savoir si World of Warcraft Forever saura garder cet élan sur la durée. En l'état, il semblerait toutefois que les joueurs de la première heure ont réussi à retrouver un peu de ce qui avait représenté pour eux la magie du MMO original sorti 22 ans plus tôt, en plus de visiblement satisfaire un nouveau public n'ayant pas connu la jeunesse dorée du titre mythique de Blizzard.

Source : World of Warcraft sur YouTube