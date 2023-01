Nous parlions de ça l'année dernière, Blizzard était sur le point de perdre un très gros marché en Chine. C'est désormais une triste réalité. Blizzard était présent dans l'empire du milieu depuis 2008 via une grosse collaboration avec le géant chinois de l'internet NetEase. Une collaboration obligatoire aux yeux du gouvernement puisque seule une société de droit chinois peut exploiter des jeux en ligne dans le pays. Faute d'accord avec une entreprise, Blizzard va devoir se retirer du marché avec forcément dans le lot, de nombreux malheureux sur World of Warcraft. Des orphelins pourrait t-on même dire.

Après 14 ans d'entente, c'est la fin entre NetEase et Blizzard. En conséquence de quoi, le plus célèbre des MMORPG World of Warcraft n’est désormais plus disponible en Chine. Comme ici en France, certains fans y jouent depuis les débuts et ont donc un énorme affect dessus. C'est la fin des personnages, des guildes, des quêtes entre amis et surtout la fin de tout un pan de vie et de toute une époque. Qui risque de devenir avec le temps, un lointain souvenir plein de nostalgie. Comme le rapporte le CourrierInternational, de nombreux utilisateurs du réseau social chinois Weibo expriment une grande tristesse :

De son coté, Simon Zhu, le président des investissements et des partenariats mondiaux chez NetEase Games s'exprime aussi sur le sujet :

Il ne reste plus que quelques heures avant la fermeture des serveurs de Blizzard Games en Chine, et c'est une très très grosse affaire pour les joueurs de ce pays. En tant que joueur, qui a grandi et atteint la quarantaine avec ces jeux merveilleux, je vous écris pour me remémorer ces beaux souvenirs et montrer ma reconnaissance et ma gratitude les plus sincères envers les créateurs/développeurs (qu'ils soient déjà partis ou qu'ils soient encore là) qui ont créé ces jeux les plus importants de ma vie.

Aujourd'hui est un moment si triste pour assister à la fermeture du serveur, et nous ne savons pas comment les choses vont se passer à l'avenir. La plus grande victime sont les joueurs en Chine qui vivent et respirent dans ces mondes. Je sais aussi à quel point ce sera difficile pour les développeurs de Blizzard qui ont consacré toute leur passion et leur talent à la création de ces mondes étonnants. J'espère que tous ces précieux souvenirs ne s'effaceront jamais.