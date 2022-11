Dragonflight, la nouvelle grosse extension de WoW sera disponible à la fin novembre, et d'ici là, Blizzard a pensé aux fans.

L'exploration des îles aux Dragons est proche pour toutes les championnes et tous les champions d'Azeroth !

En effet, la nouvelle extension de World of Warcraft, Dragonflight, est attendu pour le 29 novembre 2022. Elle offrira notamment de nouveaux arbres de talents pour toutes les classes, mais aussi de nouvelles combinaisons de race et de classe et la possibilité d'incarner un évocateur ou une évocatrice Dracthyr (la classe).

(New) House of the Dragon(s)

Mais en attendant de replonger dans le MMO le plus populaire de tous les temps, Activision Blizzard a prévu de quoi faire patienter les fans de cet univers persistant, mais aussi les novices du genre et du titre.

En effet, comme c'était le cas lors de la sortie des précédentes extensions, avec Les Éternités pour Shadowlands et Prémices pour Battle for Azeroth, l'éditeur étasunien propose aujourd'hui sur sa chaîne YouTube, Héritages, une série de courts-métrages en trois chapitres. Trois épisodes qui racontent l'histoire de Nozdormu, l'Aspect dragon du temps, en quête d'indices sur l'avenir des Vols draconiques.

