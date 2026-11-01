Un nouveau jeu prometteur en pixel art pourrait bien vous rappeler vos belles heures sur Skyrim avec ses donjons et son univers fantastiques. Découvrez The World of Anterra.

The World of Anterra vous promet une aventure à la Skyrim mais dans une esthétique entièrement en pixel art. Ce RPG indépendant veux vous faire éprouver le plaisir d'explorer son univers des heures durant tout en remplissant des quêtes épiques. Après plusieurs années de développement, il continue de se montrer doucement et ça donne rudement envie.

The World of Anterra, le nouveau RPG à surveiller pour les fans de Skyrim

Avec son vaste univers entièrement réalisé à la main, le futur The World of Anterra séduit déjà par son esthétique. Mais au-delà de ça, la promesse est aussi alléchante pour les fans de RPG en général que les fidèles de Skyrim. En effet, cette production indépendante signée 81monkeys pourrait bien leur procurer un même sens de l'exploration et autant de surprise qu'a su le faire Bethesda.

Comme dans Skyrim, The World of Anterra compte bien récompenser votre curiosité. Il va vous proposer un vaste monde ouvert à parcourir dans la peau du Voyageur. Explorez cet environnement pour y percer tous les secrets et remplir des quêtes non linéaires qui vous conduiront de village en village, en passant par des plaines, forêts, grottes et autres cryptes. L'exploration s'annonce en plus très vivante avec un cycle jour-nuit et une météo dynamique.

Cependant, on remarquera très vite qu'un élément distingue bien The World of Anterra de Skyrim : son système de combat. Le jeu de 81monkeys avance un système plus stratégique qui demande de faire preuve de réflexes et de combiner efficacement ses attaques, parades et autres capacités. Le tout se passe au tour par tour sur une grille, plus à l'ancienne.

Pour le moment, nous n'avons pas encore de date de sortie pour The World of Anterra. Il faut dire que, bien qu'il eut été prévu pour 2023, des difficultés financières ont contraint le studio à repousser son lancement et poursuivre le développement. Mais le projet avance bien et devrait même avoir le droit à une localisation française, voire un doublage. Avec ses plus de 150 000 wishilistings sur Steam, il a toute les chances de faire de belles annonces prochainement. Alors si vous êtes amateur de RPG au tour par tour ou que vous cherchez une alternative originale à Skyrim, retenez bien son nom.