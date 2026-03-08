Pokemon Pokopia est en train de cartonner, Pokemon Vents & Vagues a été annoncé, et Pokemon ZA ou encore Écarlate & Violet ont toujours de très nombreux fidèles. La licence va bien, très bien même, et elle continue d'inspirer toujours plus de jeux. L'un des exemples les plus récents est sans aucun doute TemTem, qui a rapidement trouvé son public, ou encore Palworld, qui avait une vision très à lui du pokemon-like. On peut aussi citer Aniimo qui devrait arriver prochainement. Mais dans l'ombre, un autre jeu arrive à toute vitesse, catapulté par des fans qui sont déjà au taquet.

Un immense carton sur Kickstarter

Wonderful Neoran Valley est un RPG inspiré des grands jeux de collection de monstres comme Pokemon ou encore Shin Megami Tensei, mélangé à du roguelite comme Slay The Spire ou encore Balatro d'après les développeurs. Actuellement en pleine production lancée via la plateforme Kickstarter, le jeu a déjà séduit plus de 10 000 contributeurs pour un total de 685 000 dollars emmagasinés, alors que le studio n'en demandait pas plus de 100 000 pour mener à bien son projet. La campagne complète a été financée en une dizaine de minutes seulement. Un immense succès certainement dû au pitch du jeu et à sa direction artistique.

Quand Pokemon rencontre Slay the Spire

Wonderful Neoran Valley s'éloigne de l'esprit candide de Pokemon pour se rapprocher davantage de celui d'un Shin Megami Tensei ou Palworld. Un jeu plus mature donc. On incarne un chevalier bien décidé à combattre un mal qui envahit la Vallée et une étrange menace tapie dans les ténèbres. Pour ce faire, on fera équipe avec des créatures dotées de parole et douées d'intelligence. On devra par ailleurs en apprendre plus sur eux au fil de certaines discussions dans l'optique de tirer le meilleur de notre équipe.

Les combats se déroulent au tour par tour avec un système de timeline que l'on pourra prévoir afin d'affiner notre stratégie. Wonderful Neoran Valley entend dépoussiérer le genre pokemon-like avec une difficulté relevée et des combats bien plus stratégiques et exigeants. Le jeu n'a pas encore de date de sortie mais prévoit déjà de sortir sur PC et Nintendo Switch 2 si l'on en croit les différents objectifs atteints sur Kickstarter. Il va donc affronter Pokemon sur son propre terrain et pourrait d'ailleurs avoir un autre atout dans sa poche puisqu'une localisation française et espagnole est attendue s'il arrive à franchir le cap des 800 000$ et carrément du doublage pour le million.