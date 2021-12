Il fallait bien que cela arrive : avec le succès de la licence Wonder Woman au cinéma, voilà que la plus célèbre amazone va débarquer sur nos PC et nos consoles.

C'est à l'occasion des Game Awards 2021 que nous avons pu découvrir l'existence de Wonder Woman, un jeu développé par Monolith Productions et édité par Warner Bros. Notons que ces dernières années, Monolith est en charge des jeux La Terre du Milieu. Le studio a donc un passif certain en ce qui concerne le genre de l'action-aventure.

Un jeu à la hauteur du sujet ?

Le jeu est encore assez flou concernant son scénario, mais l'on sait toutefois qu'il s'agit d'un titre d'action solo en monde ouvert dans lequel la belle Diana s'engage dans un combat pour unir sa famille d'Amazones et les humains du monde moderne. Surprise ! Ou pas.

Wonder Woman utilisera le système Nemesis de Monolith, issu du jeu Le Seigneur des Anneaux. Ce système permet d'avoir toute une liste d'adversaires à combattre et à éliminer. Cette mécanique est d'ailleurs breveté par Warner, alors forcément, il faut la rentabiliser. Reste toutefois à voir si il ne s'agira pas seulement d'un copier-coller avec un skin Wonder Woman mais bel et bien un jeu qualitatif avec de réelles nouveautés.

L'univers DC en jeu vidéo s'agrandit, bienvenue Wonder Woman

Wonder Woman fait donc partie d'un des nombreux jeux DC en préparation sous la houlette de Warner Bros puiqu'on peut aussi compter sur Suicide Squad : Kill the Justice League de chez Rocksteady Studios ou encore Gotham Knights de chez WB Games Montréal.

Naturellement on peut déjà se demander si le prochain jeu d'ampleur sur un personnage très connu de DC ne serait tout simplement pas Superman, puisque cela fait déjà de nombreuses années que des rumeurs courent à son sujet. Quoi qu'il en soit, le jeu Wonder Woman n'a pour l'heure évidemment aucune date de sortie.