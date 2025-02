Wonder Woman est attendu par les fans de DC, et si l’on savait déjà que sa sortie n’était pas pour tout de suite, la situation semble en réalité encore plus compliquée que prévu…

Rien ne va plus pour Warner Bros. Games. Entre flops commerciaux, départs en interne et projets en difficulté, la division jeux vidéo du géant américain traverse une période compliquée. Le récent départ de David Haddad, son dirigeant, ne fait que confirmer les tensions qui règnent en coulisses. Wonder Woman en danger ?

Des échecs qui coûtent cher chez Warner

L’année 2024 a été un vrai cauchemar pour Warner Bros. Games. Cela fait un peu pour pour le très attendu Wonder Woman. Plusieurs jeux très attendus ont déçu aussi bien la critique que le public.

Suicide Squad: Kill the Justice League a été un échec retentissant , entraînant une perte de 200 millions de dollars .

a été un , entraînant une perte de . Quelques mois plus tard, Harry Potter: Quidditch Champions et MultiVersus n’ont pas fait mieux, provoquant une nouvelle perte de 100 millions.

Ces revers successifs ont fragilisé la réputation du studio, qui avait pourtant brillé par le passé avec des titres comme Batman Arkham ou Mortal Kombat. D'ailleurs, il semble assez clair que Wonder Woman passe au second plan que Warner se concentre sur Batman.

Le projet Wonder Woman dans l’impasse

Dans ce contexte difficile, le jeu Wonder Woman devait être un nouveau souffle. Mais selon plusieurs sources, le développement est un véritable casse-tête.

Le projet a été rebooté en 2023, avec un changement de directeur en cours de route.

en 2023, avec en cours de route. Plus de 100 millions de dollars ont déjà été investis, sans résultats concrets.

ont déjà été investis, sans résultats concrets. À ce rythme, le jeu ne sortirait pas avant plusieurs années, si tant est qu’il voit le jour.

Un coup dur pour les fans de DC Comics, qui attendaient avec impatience un jeu à la hauteur de la célèbre héroïne. Les témoignages d’anciens employés de Warner Bros. Games sont sans appel : le studio manque de direction claire. L’entreprise a connu trop de restructurations, créant un climat instable. Les décisions ont manqué de cohérence, entraînant du temps et des ressources gaspillés. Enfin, plusieurs studios autrefois respectés ont perdu des talents clés et vu leur réputation s'effriter.

Avec des projets en retard et des finances en crise, l’avenir de Warner Bros. Games est flou. Et celui de Wonder Woman aussi. Le départ de David Haddad pourrait ouvrir une nouvelle ère, mais encore faut-il que l’entreprise trouve une vraie stratégie. Les prochaines annonces seront décisives. Warner Bros. doit absolument reconquérir la confiance des joueurs et éviter un nouveau fiasco. 2025 sera une année clé pour son avenir.

Source : Bloomberg