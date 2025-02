Le jeu Wonder Woman développé par Monolith était visiblement bien avancé. Selon plusieurs témoignages, il était beau, vaste et prometteur. Un vrai AAA qui aurait pu marquer les esprits. Pourtant, Warner Bros a décidé de tout arrêter. Une décision qui laisse perplexe, surtout quand on regarde la stratégie récente de l’éditeur.

Un projet Wonder Woman qui avait tout pour plaire

Depuis son annonce, Wonder Woman intriguait. Monolith, le studio derrière Shadow of Mordor, semblait bien parti pour livrer une aventure épique à la hauteur du personnage. Selon Gail Simone, scénariste de comics et consultante sur le jeu, l’équipe avait fait un travail exceptionnel. Elle parle d’un jeu splendide, ambitieux, conçu pour être une vraie vitrine technologique. Tout était pensé pour offrir une expérience fidèle à l’univers de DC, avec un immense respect pour la mythologie de Wonder Woman.

L’équipe de Monolith avait mis toute son énergie dans ce projet. Programmateurs, artistes, designers… Tout le monde était à fond. Et pourtant, malgré cet investissement, Warner Bros a choisi de tout stopper. Ce n’est pas la première fois que Warner Bros surprend avec des décisions discutables. Ces dernières années, l’éditeur semble délaisser les jeux solo narratifs au profit des jeux-service.

On l’a vu avec Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights. Deux jeux qui misaient sur le multijoueur, avec des résultats… mitigés. Pourtant, au lieu d’apprendre de ces échecs et de capitaliser sur un gros jeu solo, Warner Bros a préféré abandonner Wonder Woman.

Un énorme gâchis pour les joueurs et les créateurs

L’annulation du projet est une vraie déception. D’abord pour les fans de DC, qui espéraient enfin un grand jeu dédié à Wonder Woman. Ensuite pour les créateurs, qui avaient visiblement mis tout leur cœur dans ce développement. L’industrie manque cruellement de jeux mettant en avant des héroïnes iconiques. Le succès de Marvel’s Spider-Man prouve qu’il existe une vraie demande pour des jeux solo de super-héros bien travaillés. Pourquoi ne pas avoir laissé Wonder Woman suivre ce chemin ?

Source : Gail Simone