En attendant sa sortie à venir le 15 septembre 2026, Marvel's Wolverine a donc de nouveau sorti les griffes à l'occasion du State of Play de ce 2 juin 2026. L'occasion de montrer une longue séquence de gameplay sans interruption, un peu d'histoire, et surtout la violence sans bornes avec laquelle Logan massacre ses ennemis. Après coup, son directeur Mike Daly et son directeur créatif Marcus Smith ont répondu à quelques questions auprès d'IGN pour retourner encore un peu les lames en adamantium dans la plaie des fans qui ont hâte d'enfiler le costume jaune et noir.

Un Marvel's Wolverine fait littéralement avec le sang et les tripes

À maintes reprises, les développeurs d'Insomniac Games à qui l'on doit aussi les excellents Marvel's Spider-Man n'ont pas manqué de prêcher leur amour et leur enthousiasme à l'idée de travailler sur Marvel's Wolverine. Une fois encore, le studio semble vouloir rendre un hommage aussi fidèle que possible à un autre monument de l'univers Marvel, en plus de proposer un jeu viscéralement fun. Viscéral est bien le terme car, comme l'indiquent Mike Daly et Marcus Smith auprès d'IGN, « la violence sans concession est l'un des points majeurs qui constituent la fantaisie autour de Logan ».

Comme on a pu le voir dans la présentation de gameplay du dernier State of Play en date, Marvel's Wolverine ne prend clairement pas de gants s'agissant de représenter la brutalité expéditive de son personnage. Comme le précise Marcus Smith, « Logan ne prend pas de plaisir dans la violence, c'est un moyen d'arriver à son but. Mais avec certaines actions vraiment classes, le jeu va bien sûr vous montrer des démembrements, mais qui ont un sens dramatique ou narratif ».

D'un point de vue mécanique également, Marvel's Wolverine entend encore respecter comme il se doit la mythologie du personnage, avec notamment la rage qui monte en lui au fil des combats. Une fois cette barre pleine, Logan poussera la violence d'un cran supplémentaire avec des exécutions encore plus jouissives. Concernant sa mort, Insomniac Games a pris le parti de justifier que « cela arrive quand le cœur de Wolverine s'arrête à force de pousser son facteur de régénération trop loin », ce qui colle avec certaines versions du mutant. À plein d'égards, Marvel's Wolverine promet donc d'être le jeu vidéo le plus fidèle au personnage. Reste maintenant à voir si l'histoire sera aussi prenante et le gameplay toujours aussi satisfaisant sur la longueur. Pour cela, rendez-vous à partir du 15 septembre 2026, exclusivement sur PS5.

Source : IGN