Après avoir dédié près d’une décennie de son histoire à Wolfenstein, c’est avec une nouvelle et remarquable adaptation d’Indiana Jones que MachineGames a fait son grand retour fin 2024. Et au vu du succès rencontré par le titre, nul doute que le studio prévoit d’ores et déjà d’offrir de nouvelles aventures au héros de George Lucas dans les années à venir. Pour autant, que les fans de Wolfenstein se rassurent : la licence n’a pas été oubliée par MachineGames. Au contraire, puisqu’il apparaît même que Wolfenstein 3 serait actuellement dans les tuyaux.

Wolfenstein 3 serait bel et bien en projet chez MachineGames

C’est en tout cas ce qu’a révélé Jez Corden dans un long papier publié hier, au cours duquel il revient sur ce que nous réserve Xbox pour 2026 et au-delà. Car si aucune référence à un nouvel opus d’Indiana Jones n’est de la partie, le journaliste de Windows Central mentionne tout de même l’existence de deux projets au sein du studio. Le premier, décrit comme un « Rainbow Six Siege-like », serait un titre multijoueur tandis que le second ne serait autre que Wolfenstein 3, dont la sortie pourrait coïncider avec la série en production chez Amazon.

Bien sûr, inutile de préciser que tout ceci reste à prendre avec de grosses pincettes, les informations partagées par Corden n’ayant rien d’officiel dans l’immédiat. Toutefois, le journaliste n’en étant pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit d’évoquer les dessous des activités de Xbox, on peut probablement lui accorder un certain crédit en attendant que MachineGames ne prenne officiellement la parole. D’autant plus quand on sait que ce dernier a d’ores et déjà confirmé qu’il n’en avait pas encore terminé avec Wolfenstein.

« Nous avons toujours envisagé cela comme une trilogie » déclarait en effet Jerk Gustafsson, le directeur du studio, dans un documentaire de NoClip consacré à la saga en septembre 2025. Il avouait même d’ailleurs pour l’occasion que ce troisième opus devrait de nouveau mettre en avant B.J. Blazkowicz, qui avait été laissé de côté au profit de sa fille dans Wolfenstein: Youngblood. Autant dire que cela sent donc très bon pour un Wolfenstein 3, qui a tout d’un candidat solide pour la prochaine sortie majeure de MachineGames.

Source : Windows Central