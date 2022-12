Les fans de Souls-like ne devraient pas être en manque dans les prochains mois. Entre The Lords of Fallen, Lies of P et Armored Core 6 qui s'inspire grandement du genre, ça promet ! Mais il ne faut pas non plus oublier Wo Long Fallen Dynasty par les créateurs de Nioh, des développeurs rompus à l'exercice.

Wo Long Fallen Dynasty fait couler le sang en vidéo

Team Ninja, les papas des franchises Nioh, Dead or Alive, Ninja Gaiden et plus récemment Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, préparent leur retour. Un comeback qui aura lieu le 3 mars 2023 avec Wo Long Fallen Dynasty. Un jeu d'action dont les combats sont fondés sur les arts martiaux chinois et la rapidité d'exécution des mouvements. Mais même si ça peut y faire penser, le producteur Masaaki Yamagiwa (Bloodborne) insiste là-dessus, ce n'est pas Nioh 3.

Alors non, c’est une nouvelle franchise et un nouveau jeu, qui est son propre « truc ». Ici, on utilise la Chine comme décor. Avec une surcouche de dark fantasy. On va utiliser des vrais lieux chinois, et se concentrer sur l’histoire de la Chine, et le jeu aura sa propre ambiance. Ce n’est pas Nioh 3 !

Des propos recueillis par nos soins lors de notre interview.

Si le nouveau trailer de Wo Long Fallen Dynasty met en lumière l'exigence des Souls-like, il permet aussi d'entrevoir certains illustres guerriers des Trois Royaumes : Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun et Lu Bu. Dernière petite info, si vous précommandez le jeu, vous recevrez l'arme spéciale Baihu.

Rendez-vous le 3 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox one, PC (Steam) pour souffrir. Le jeu sera également disponible day one dans le Xbox Game Pass.