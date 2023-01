La Team Ninja ne ménage pas ses efforts pour promouvoir Wo Long Fallen Dynasty, leur nouvelle licence qui fera beaucoup plus fort que Nioh, et nous sert un trailer inédit.

Le story trailer de Wo Long Fallen Dynasty

D'un point de vue gameplay, Wo Long Fallen Dynasty s'annonce très prometteur avec une nervosité à faire pâlir des souslike comme Dark Souls 3, mais son univers n'est pas en reste. Le nouveau bébé nous embarquera en Chine en pleine période des Trois Royaumes.

Relativement sombre à première vue, le scénario racontera les derniers jours de l'empire Han et l'ascension d'un soldat. Ce héros de l'aventure sera visiblement invité par un antagoniste qui chevauche un dragon à « forger l'Elixir ultime » pour accéder à l'immortalité, comme expliqué par le story trailer qui vient de tomber. Une bande-annonce toujours sanglante et à la mise en scène qui promet déjà de belles séquences épiques supervisées par le réalisateur Kenji Tanigaki (Kenshin le vagabond).

An 184 après Jésus-Christ, Chine, fin de la dynastie Han. Le pays est submergé par le chaos et la destruction. La dynastie impériale, autrefois si prospère, est sur le point de s'effondrer. Via PlayStation Store.

Prévu pour le 3 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, Wo Long Fallen Dynasty sera disponible avec une version limitée steelbook qui contiendra deux bonus « couronne de Zhurong » et « couronne de Gonggong ».