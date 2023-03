Nous vous le rapportions il y a peu, les joueurs de Wo Long Fallen Dynasty avaient haussé le ton concernant l’optimisation PC catastrophique du jeu. A tel point que le studio a fini par prendre la parole, affirmant que plusieurs bugs pouvaient complètement empêcher les joueurs de profiter de leur jeu correctement. Des solutions temporaires avaient par ailleurs été proposées. Mais désormais ça devrait être bon, la Team Ninja vient de déployer un patch qui devrait sauver le sur PC et corriger pas mal de problèmes sur consoles.

Un gros patch au secours de la version PC

Dans ce premier gros patch 1.03, la version PC de Wo Long reçoit de gros correctifs. Les bugs importants, comme les crashs obligeant à relancer le jeu, les soucis de scintillement ou encore les bugs qui empêchaient de choisir certaines résolutions semblent être résolus. Voilà qui devrait permettre aux joueurs PC de respirer.

Sur consoles, la majorité des correctifs vise des bugs qui pouvaient bloquer la progression dans certaines circonstances exceptionnelles. Notez par ailleurs que si vous jouez sur Xbox Series et Xbox One, le patch n’arrivera qu’un peu plus tard. Il est toutefois d’ores et déjà disponible sur PS5 et PS4.

Enfin, le studio affirme que d'autres problèmes ont été repérés et sont en train d’être corrigés. Un autre patch arrivera prochainement.

Les autres problèmes qui nous ont été signalés et sur lesquels nous nous sommes renseignés continuent d'être examinés et traités. Nous travaillons déjà sur le prochain patch afin de résoudre ces problèmes, veuillez donc attendre les prochaines mises à jour

Wo Long Fallen Dynasty notes de patch 1.03 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

TOUTES LES PLATEFORMES

Ajustement permettant aux invités recrutés (multijoueur) de quitter la session après avoir vaincu un boss sans avoir à attendre la fin de la cinématique qui s’ensuit.

Correction de bugs majeurs

Correction d’un bug empêchant la progression au-delà de la zone de rencontre avec Zhao Yun sur la mission principale « Deux héros chevaleresques » à cause d'un bug avec les données sauvegardées importées de la démo.

Correction d’un bug entraînant la perte des effets spéciaux de l’équipement déposé à l’entrepôt dans la démo lorsque les données de sauvegarde de cette dernière étaient exportées vers le jeu final.

Correction d’un bug empêchant le joueur de regagner la zone du boss Baishe durant la mission principale « La Chute de l’Eunuque Corrompu » en cas de mort simultanée du boss et du joueur, bloquant ainsi la progression.

Correction d’un bug empêchant de débloquer le trophée/succès « L’éveil du héros sans scrupule » en multijoueur. Note : après la mise à jour effectuée, il est possible de débloquer ce trophée/succès en terminant l’une des missions principales ou secondaires associées.

Correction d’un bug entraînant le crash du jeu lorsque le joueur est touché par un ennemi après avoir amélioré les doubles hallebardes « Feuilles Automnales » et « Feuilles Éparses .»

Correction d’un bug entraînant le retour aux valeurs par défaut de certains paramètres graphiques au démarrage du jeu.

Correction d’autres bugs mineurs.

VERSION PC UNIQUEMENT