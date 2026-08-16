Le jeu indépendant de Kipkwak Studio au croisement de Hogwarts Legacy et des Sims fait une remontada magique sur Steam pendant son early access. C'est le moment de le découvrir.

Avant Hogwarts Legacy 2, vous pourriez bien trouver votre compte avec Wizdom Academy. En early access depuis un an et demi sur Steam, le jeu n'a pas tout de suite été une réussite. Mais le studio suisse Kipkwak a progressivement relevé la barre pour proposer aujourd'hui une version plus que prometteuse. Si vous aimez la sorcellerie et la gestion façon Sims, c'est peut-être votre découverte de l'été.

Hogwarts Legacy mais façon jeu de gestion

Si Hogwarts Legacy a eu autant de succès, c'est certes parce qu'il s'agit d'un jeu Harry Potter, mais aussi parce que, pour la première fois, il nous place dans la peau d'un autre élève que le héros éponyme pour vivre notre propre aventure à l'école de magie. Un tel concept a évidemment beaucoup de charge sur le papier et les chiffres du jeu parlent d'eux-mêmes. Mais avez déjà imaginé jouer Dumbledore plutôt qu'un apprenti comme Harry ?

C'est un peu ce que propose Wizdom Academy. Ici, vous n'êtes pas un élève comme dans Hogwarts Legacy, mais carrément le Directeur de l'école ! Pas d'aventure chez Kipkwak, mais un jeu de gestion qui ressemblerait un peu aux Sims ou à un Two Point, mais dans un monde de sorciers :

Bâtissez votre propre école de magie en 3D

Choisissez les enseignements dispensés

Recrutez vous-mêmes ses étudiants entre plus de 100 profils uniques

Découvrez leur destin propre, avec plus de 50 chemins différents

Gérez les crises et adaptez-vous aux évolutions du vaste monde alentours

Tout un programme, en somme. Bien que Wizdom Academy ait rencontré des débuts difficiles, les commentaires Steam évoquant des problèmes de performances, la petite équipe de développement s'est attelée à améliorer de nombreux points depuis sont lancement en early access en avril 2025. Ces efforts paient largement, le jeu obtenant de plus en plus d'évaluations « très positives » récemment. Alors si vous êtes un amateurs de jeu de gestion ou d'univers magiques à la Hogwarts Legacy, testez la début gratuite ou passez directement à l'accès anticipé.