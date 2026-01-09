Après une récente bande-annonce pour marquer la nouvelle, The Blood of Dawnwalker a refait parler de lui par l'entremise de la conférence New Game+, où le directeur créatif du jeu a pu via une interview nous en dire plus sur ce sérieux concurrent à The Witcher 4 par Rebel Wolves, composé de vétérans de CD Projekt RED. On a ainsi pu en apprendre davantage sur l'impact des actions et du statut de notre personnage sur le monde, mais aussi sur l'existence d'une fonctionnalité qui pourra agréablement échauffer le sang.

The Blood of Dawnwalker, ou une alternative encore plus séduisante à The Witcher 4

S'il faudra a priori attendre 2027/2028 pour jouer à The Witcher 4, l'alternative vampirique de Rebel Wolves ne se fera plus désirer trop longtemps, puisqu'elle doit sortir dans le courant de cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ici à ce que le studio nous donne une date plus précise, la conférence New Game+ fut l'occasion d'en apprendre plus à son sujet par le biais de Mateusz Tomaszkiewicz, directeur créatif de The Blood of Dawnwalker.

Il a notamment expliqué à quel point le statut de Dawnwalker, ou demi-vampire, de notre protagoniste principal est une épée à double tranchant. De jour, il faudra compenser le fait que nos pouvoirs vampiriques sont dormants par l'utilisation de la magie, moyennant notre propre vie. Le soir, ce sera l'inverse, mais avec l'inconvénient de risquer d'attirer l'attention des mauvaises personnes. Nos choix pour avancer dans l'histoire, à l'instar de ce qu'on devrait retrouver dans The Witcher 4, auront ainsi un impact significatif sur le monde. Le fait notamment de trop semer le trouble à l'ordre public ou éliminer des soldats du seigneur de la région pourra par exemple nous poser problème à l'avenir, mais aussi permettre de nouer des alliances avec ses rivaux.

En parlant de relation, le directeur créatif de The Blood of Dawnwalker a également confirmé qu'il sera possible de s'adonner à des romances, comme on peut s'y attendre encore une fois dans The Witcher 4 et d'autres RPG de ce type. Un élément qui devrait plaire aux amateurs d'une telle fonctionnalité, mais aussi interroger, puisque l'objectif premier de Cohen est de sauver sa famille, et notamment sa moitié, des griffes d'un groupe de vampires. Il sera toutefois possible de totalement faire fi de cela, et d'embrasser la part plus sombre du vampire qui sommeille en nous. Voilà en tout cas de nouvelles données intrigantes pour ce rival de The Witcher 4 à venir dans les prochains mois.

Source : New Game+ Showcase