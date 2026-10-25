The Witcher 3 Remastered vous offre encore du contenu gratuit grâce à Twitch. Seulement, il ne vous reste plus que quelques jours pour participer à la campagne et gagner vos cadeaux.

La campagne Twitch drops de The Witcher 3 Remastered touchera à sa fin le 27 octobre 2026. Ce n'est donc pas le languir. Il ne vous reste que quelques jours pour recevoir l'équipement du cheval de feu complet en regardant jusqu'à 1h30 de live sur la plateforme. Un badge peut aussi être gagné en achetant un abonnement. On vous explique tout ce qui faut savoir pour récolter ces récompenses.

Quel est le contenu gratuit offert pour The Witcher 3 Remastered avec Twitch ?

Pour accompagner le lancement du remaster de The Witcher 3 le mois dernier, CD Projekt a décidé de faire de beaux cadeaux à sa communauté. Ainsi, en regardant simplement des streams du jeu sur la plateforme Twitch, pour pouvez obtenir jusqu'à trois récompenses selon votre temps de visionnage :

Sacoches de selle de cheval de feu : regarder un live pendant 30 minutes

Œillères de cheval de feu : regarder un live pendant 1 heure (60 minutes)

: regarder un live pendant 1 heure (60 minutes) Armure de cheval de feu : regarder un live pendant 1 heure 30 (90 minutes)

En plus de cela, vous avez même la possibilité d'afficher votre passion pour l'École du Loup en gagnant un badge Médaillon de Loup. Pour l'obtenir, vous devrez cette fois acheter un abonnement sur une chaîne Twitch partenaire qui stream The Witcher 3 Remastered.

© CD Projekt

Jusqu'à quand peut-on obtenir les Twitch drops de The Witcher 3 Remastered ?

Comme toute campagne Twitch drops, celle de The Witcher 3 Remastered est évidemment limitée dans le temps. Cela dit, elle aura durée un moment puisqu'elle aura été disponible pendant un mois entier. Il n'est pas encore trop tard pour y participer ainsi que vous pouvez le voir :

Lancement des Twitch drops 29 septembre 2026 (12h) Fin des Twitch drops The Witcher 3 27 octobre 2026 (10h59)

Comment récupérer les Twitch drops en jeu ?

Regarder des streams c'est bien beau, mais ensuite ? Comment récupérer les skins gagnés grâce aux Twitch drops dans The Witcher 3 Remastered ? La démarche ne change pas des autres campagnes. Le tout est d'avoir un compte sur la plateforme de diffusion et un compte CD Projet. Les deux sont parfaitement gratuits. Ensuite, procédez ainsi :

Avant de visionner les streams, liez votre compte Twitch à votre compte CD Projekt sur la plateforme officielle

Regardez un live de The Witcher 3 pour atteindre les différents paliers (vous pouvez le faire en plusieurs fois)

Rendez-vous ensuite dans l'inventaire de Drops pour vérifier que vous avez bien atteint le ou les paliers visés

Si vous ne récupérez pas votre ou vos contenus gratuits gagnés directement en jeu, réclamez-les depuis l'invetaire