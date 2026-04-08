Si vous rêvez d'un Stardew Valley magique, façon Harry Potter, un nouveau jeu indépendant devrait particulièrement retenir votre attention. Cependant, il met du temps à sortir, mais pour une bonne raison.

Cette année, Stardew Valley fête ses 10 ans. Soit autant de temps que le développement d'un futur concurrent qui veut proposer une expérience cosy aussi riche que le jeu de ConcernedApe dans un univers à la Harry Potter. Une décennie entière, ça fait long à attendre pour les joueuses et joueurs. Mais quand on voit comment le roi en la matière s'est peaufiné depuis 2016, on se dit que l'équipe du studio Chucklefish fait tout son possible pour proposer un jeu aussi convaincante, comme elle l'explique elle-même.

Ce Stardew Valley-like prend son temps pour que la magie opère

D'abord baptisé Spellbrook, celui qu'on appelle maintenant WitchBrook approche enfin de sa sortie après une décennie de développement. La journaliste Marie Dealessandri a pu s'entretenir avec Donna Orlowski, directrice des opérations chez Chucklefish depuis 13 ans, évoquant avec elle les raisons de ce temps de production si long et des différents reports qu'a connus ce projet qui lorgne vers le marché de Stardew Valley.

Justement, le marché, c'est bien l'un des sujets qui préoccupe la petite équipe britannique de Chucklefish. Ses 18 membres actuels ont bien conscience qu'il y a « un paquet de [jeu de] simultation de vie désormais ». Le succès de Stardew Valley, même s'il n'a pas initié le genre, n'y est évidemment pas pour rien. Les cosy farming sim fleurissent à tout-va ces dernières années. C'est pourquoi il est primordial de s'assurer que WitchBrook « ne sera pas simplement une expérience semblable à tant d’autres », explique Orlowski, ajoutant également :

Le plus important dans le développement de ce jeu était de nous assurer que le produit final répondrait non seulement à nos attentes, mais aussi à celles d’un public qui a déjà tant reçu. Donna Orlowski, pour Knowledge.

Il aura fallu du temps pour y parvenir, mais Chucklefish touche enfin au but. Mais cela n'aura pas été sans remous. Orlowski se rappelle qu'au moment d'entrer pleinement en phase de développement en 2019, l'équipe a pris ses distances vis-à-vis des discours qui présentaient le jeu comme « un mélange entre Harry Potter et Stardew Valley », et ce, pour une bonne raison : « proposer quelque chose d'unique ». Il a donc fallu repenser la proposition de WitchBrook pour accentuer l'aspect simulation notamment. Sans surprise, « c'est ce qui a causé du retard ». Mais le jeu en vaudra certainement la chandelle :

Nous espérons que quand les joueurs entreront dans cet univers, ils ne voudront plus jamais en sortir. Donna Orlowski, pour Knowledge.

Où et quand jouer à WitchBrook ?

Même si Chucklefish veut éviter les comparaisons avec Stardew Valley, la communauté surveillera certainement la sortie de WitchBrook. Mais pour l'heure, le jeu n'a pas encore de date de sortie fixe, si ce n'est l'horizon 2026. Il devra arriver sur PC, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2. Le studio n'a pas encore fait d'annonce du côté de PlayStation.