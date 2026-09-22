L’industrie du jeu indépendant a elle aussi ses cas de jeux parfois annoncés trop tôt. Rien qui ne vienne chatouiller le record de Beyond Good & Evil 2 et ses 18 ans d’attente. Et pourtant, l’attente jusqu’à la sortie de Witchbrook semble interminable pour les amateurs d’expériences cosy. Annoncé il y a déjà 10 ans, le pendant magique de Stardew Valley doit, aux dernières nouvelles, sortir en 2026. Chaque Nintendo Direct, chaque Indie World, chaque Wholesome Showcase semble alors l’occasion parfaite pour dévoiler sa date de sortie, mais Chucklefish n’est toujours pas décidé à la communiquer. Cela pourrait cependant changer prochainement, alors que plusieurs médias ont visiblement pu mettre la main dessus, pour la première fois, lors du Tokyo Game Show 2026.

Du gameplay a leaké pour Witchbrook

Quelques médias présents au Tokyo Game Show 2026 ont en effet commencé à publier leurs impressions de Witchbrook. Chucklefish semble enfin avoir autorisé quelques chanceux à mettre la main sur son Stardew Valley magique, mais plusieurs d’entre eux ont manifestement publié leurs vidéos de gameplay trop tôt. L’éditeur, particulièrement discret sur son jeu et habitué à ne diffuser que de très courts extraits, s’est rapidement chargé de faire disparaître les séquences en question. Une suppression qui n’a pas tardé à alimenter toute sorte de spéculations autour d’une éventuelle annonce importante, surtout que les vidéos permettaient enfin d’apercevoir Witchbrook en action.

On pouvait notamment y découvrir des balades dans la ville, à pied ou sur un balai, mais aussi les différentes activités qui rythmeront le quotidien des apprentis sorciers. Les classiques du genre sont présents, comme le jardinage, la pêche, la personnalisation, la cueillette et la décoration, avec quelques particularités dans le ton, comme la possibilité de lancer un sort pour faire tomber la pluie.

On pouvait alors y voir du gameplay concret de Witchbrook, enfin, avec balades dans la ville à pied ou enfourché sur son balai, les mécaniques de jardinage, où l’on peut notamment faire un sort pour invoquer la pluie, de décoration, la pêche ou la cueillette. Plus intéressant encore, on pouvait également y apercevoir la personnalisation, aussi bien des vêtements que du balai. Et pour avoir vu les vidéos de gameplay de Witchbrook, autant vous dire qu’il nous tarde nous aussi de mettre la main dessus.

© Chucklefish Games.

Pour l’heure, Chucklefish n’a évidemment pas commenté la suppression de ces vidéos. Difficile en revanche de ne pas y voir un embargo cramé, alors que le studio commence justement à montrer son jeu plus concrètement. Et forcément, la question se pose. Est-ce qu’une annonce importante se prépare, avec une date de sortie à la clé ? La possibilité que la démo en question soit rendue publique n’est en tout cas pas à écarter, surtout que le prochain Steam Next Fest doit débuter le 19 octobre 2026, ce qui semble être une occasion toute trouvée pour laisser les joueurs se faire une première idée de Witchbrook. Une partie de la communauté espère en tout cas que la potentielle annonce à venir lèvera enfin le voile sur la date de sortie, d’autant que le studio avait récemment indiqué qu’il serait bientôt en mesure de la communiquer.

Le 8 septembre 2026, le compte officiel du Stardew Valley magique s’était montré plutôt rassurant en répondant à un joueur. « Nous sommes sur le point de pouvoir vous dévoiler une date de sortie, mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à l’annoncer cette semaine. » De quoi alimenter les spéculations, donc, mais certainement pas à confirmer quoi que ce soit. Comme toujours, le conditionnel reste de rigueur jusqu’à une communication officielle de Chucklefish, qu’il nous tarde de voir arriver. En attendant, les apprentis sorciers devront encore prendre leur mal en patience, mais au moins du gameplay de Witchbrook arrive.

Source : Reddit