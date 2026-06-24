Witchbrook, le Stardew Valley magique comme on l'appelle, redonne de ses nouvelles. Les développeurs précisent le contexte de l'aventure et les mécaniques de jeu, ça va donner envie à beaucoup d'entre vous.

C'est le prochain Stardew Valley-like très attendu. Production au long cours signée Chucklefish, WitchBrook s'annonce comme la rencontre encore le jeu d'Eric Barone et Harry Potter. Pour faire simple, il s'agit d'un jeu de simulation de vie cosy, alliant gestion et relations sociale, dans le monde des sorciers. Après 10 ans de développement, il vous donne un nouvel aperçu de son contenu avant sa sortie.

Les fans de Stardew Valley vont vraiment être ensorcelés

L'équipe de Chucklefish vient de partager un nouveau dev blog. On y retrouve tout un tas de nouveaux détails sur le gameplay de WitchBrook ainsi que des images inédites qui devraient faire briller les yeux des fans de Stardew Valley. La vibe rétro du pixel art est toujours aussi sympa à l'œil, avec cette direction artistique qui rappelle les plus belles heures de la Game Boy Advance.

Mais ce qui nous intéresse sur tout dans ce dev blog, ce sont les informations sur le gameplay. Tout comme Stardew Valley, WitchBrook sera une simulation de vie immersive et très complète. Puisqu'on y incarne un ou une élève dans une école de magie, on va donc avoir des devoirs à faire pour compléter les cours suivis, que ce soit de la potion, des leçons d'astrologie ou des rituels plus élaborés.

© Chucklefish Games.

L'enjeu de WitchBrook sera donc de réussir à avoir de bonnes notes en faisant ses devoirs et développant son savoir pour pouvoir obtenir son diplôme. Mais la formation à l'école n'est évidemment pas gratuite. Comme dans Stardew Valley, l'argent sera donc le nerf de la guerre. Vous pourrez travailler en accomplissant tout un tas de missions pour d'autres personnages de la ville de Mossport.

WitchBrook veut aussi que vous preniez soin de vous

Dans le même temps, remplir ces tâches est une bonne manière d'améliorer vos relations avec celles et ceux qui vous les confient. C'est un point qui va d'ailleurs plus loin que Stardew Valley, puisque cela vous octroiera des perks à la fois pour votre personnages et des avantages pour vos affaires. WitchBrook semble en tout cas donner une importance encore plus grande à l'aspect social que dans la plupart des jeux du genre.



© Chucklefish Games.

Cela dit, le but n'est pas de se tuer à la tâche. Dans Stardew Valley, on peut vite tomber dans une dynamique de production intensive et transformer l'esprit cosy en charbonnage. WitchBrook vous rappelle qu'il est primordial de prendre soin de vous. Le jeu intègre même un système de bien-être qui vous fait gagner des récompenses au terme d'une journée. À ce titre, caresser un chien, vous promener en pleine nature ou discuter avec quelqu'un que vous appréciez vous fait vous sentir mieux, tandis que les événements négatifs vont nuire à votre état.



© Chucklefish Games.

Witchbrook pourrait bien être la prochaine révélation cosy après Stardew Valley. En tout cas, il est plein de promesse et veut proposer une expérience très complète. Chucklefish estime la durée de vie entre 40 et 50 heures. Le jeu sera disponible en français et on espère pouvoir enfin le découvrir courant 2026, comme prévu.