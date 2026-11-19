Le jeu cosy Witchbrook fait encore une annonce qui continue de faire grimper la hype pour celles et ceux qui l'attendent depuis toutes ces années. Une nouvelle candidate à la romance se présente.

Witchbrook n'a pas fini de vous ensorceler et de faire chavirer votre cœur. Le jeu cosy à l'école des sorciers qui sortira en 2027 vous fait encore patienter un petit peu avec une nouvelle annonce. Le studio Chuklefish Games nous dévoile une nouvelle personnalité qui allonge encore la liste des romances possibles à Mossport. Découvrez Vivi Barcenas.

Witchbrook présente Vivi Barcenas, candidate à la romance

Le 12 novembre dernier, Chucklefish Games a fait sonner les cloches de l'amour. Les futurs sorcières et sorciers de Witchbrook pourront faire la rencontre de Vivi Barcenas, une vagabonde qui aime se balader en forêt, animée par une curiosité pour les mystères de Mossport.

Ami ou plus si affinité, ce sera à vous de décider dans Witchbrook. Enfin, si vous parvenez à séduire la jeune Vivi Barcenas. Comme les autres prétendant(e)s, il faudra emmenez cette férue de légende et du folklore de la région en date pour apprendre à la connaître et espérer faire chavirer son cœur.

Pour l'heure, nous n'avons qu'un petit aperçu de la personnalité de Vivi. Mais on comprend déjà qu'elle est du genre enthousiaste, surtout pour ce qui est de la nature et des mystères. Voilà qui enrichit encore la galeries de personnages de Witchbrook, un jeu qui promet vraiment de nous ensorceler après 10 ans d'attente. Comme le disent certains sur les réseaux sociaux, c'est un peu « notre GTA 6 » des jeux cosy.

La liste des personnages prêts pour une romance dans le jeu

Au total, Witchbrook proposera 11 personnages avec lesquels il sera possible de nouer une romance. Vivi Barcenas est la 8e à nous être présentée. Voici alors la liste des prétendant(e)s connu(e)s à ce jour :

Hana Sato : camarade de classe pétillante qui travaille aussi dans la boutique de vêtements.

: camarade de classe pétillante qui travaille aussi dans la boutique de vêtements. Eli Ivers : rédacteur de l’Oracle, le journal de l’école.

: rédacteur de l’Oracle, le journal de l’école. Cormac Fitzroy : artiste dans l'âme.

: artiste dans l'âme. Pip Marin : sorcière et mécanicienne.

: sorcière et mécanicienne. Leif Blomgren : jardinier et ami des plantes.

: jardinier et ami des plantes. Evadne Gladwin : étudiante férue de potions.

: étudiante férue de potions. Kiara Chandra : la goth tatouée et intimidante de Witchbrook.

: la goth tatouée et intimidante de Witchbrook. Vivi Barcenas : exploratrice passionnée de mystère.

© Chucklefish Games

La liste des romances de Witchbrook continue donc de s'allonger ! Trois personnalités seront encore à découvrir d'ici à la sortie du jeu, le 28 janvier 2027. Il sera disponible sur PC, Xbox One et Series X|S, PS5, Nintendo Switch et Switch 2.